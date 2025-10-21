Κέρδη στις Ευρωαγορές με ώθηση από τον αμυντικό τομέα

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν ήπια άνοδο την Τρίτη (21/10), ωθούμενες κυρίως από τις εξελίξεις στον αμυντικό κλάδο.

Αναλυτικότερα, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ελαφρώς υψηλότερα κατά 0,10%, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε «πράσινα» επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,07% στις 24.275,15 μονάδες, ο βρετανικκός FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά 0,29% στις 9.431,00 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,14% στις 8.217,32 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ι ταλικός MIB σημειώνει άλμα 0,68% στις 42.679,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX ανεβαίνει κατά 0,24% στις 15.886,38 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI καταγράφει κέρδη 0,15% στις 8.338,01 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι αμυντικές μετοχές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να καταγράφει άνοδο περίπου 0,2% στις πρωινές συναλλαγές. Η Renk της Γερμανίας ενισχύεται κατά 0,8%, ενώ η ιταλική Leonardo σημείωσε κέρδη 1,4%.

Υπενθυμίζεται, οι μετοχές του αμυντικού κλάδου στην περιοχή σημείωσαν τις ισχυρότερες κινήσεις τη Δευτέρα (20/10), με αφορμή την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της TKMS – της μονάδας ναυπηγείων που αποσχίστηκε από τη Thyssenkrupp — καθώς και μετά από μία ακόμη τεταμένη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο.

Τέλος, η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου ξεκινά δυναμικά αυτή την εβδομάδα, με τις L’Oréal και Assa Abloy να αναμένεται να δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα την Τρίτη.