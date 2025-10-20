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Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές – Ξεχώρισαν οι μετοχές του αμυντικού κλάδου
Χρηματιστήρια
19:34 - 20 Οκτ 2025

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές – Ξεχώρισαν οι μετοχές του αμυντικού κλάδου

Reporter.gr Newsroom
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  Οι Ευρωαγορές κινήθηκαν σε θετικό έδαφος τη Δευτέρα (20/10), με τον αμυντικό κλάδο να ηγείται των κερδών έπειτα από μερικές ημέρες έντονης μεταβλητότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 1,03%, ανακάμπτοντας μετά τη συνεδρίαση της Παρασκευής (17/10), στην οποία είχε κλείσει 0,95% χαμηλότερα, καθώς οι ανησυχίες για τον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ επηρέασαν το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX σημείωσε άλμα 1,67% στις 24.243,99 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,59% στις 9.409,30 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε κέρδη 0,25% στις 8.194,64 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημείωσε ράλι 1,52% στις 42.391,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX έκλεισε με ηχηρά κέρδη 1,40% στις 15.827,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινήθηκε ανοδικά κατά 0,82% στις 8.334,25 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο αμυντικός τομέας της Ευρώπης ήταν ανάμεσα στους ισχυρότερους κινητήριους μοχλούς, με τη Thyssenkrupp να κερδίζει σχεδόν 7,9% μετά τη διάσπαση και την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της γερμανικής ναυπηγικής θυγατρικής της TKMS.

Η Hensoldt βρέθηκε στην κορυφή του δείκτη, με άνοδο σχεδόν 8%, η Renk ενισχύθηκε κατά 6,7%, ενώ η Rheinmetall έκλεισε 5,9% υψηλότερα, μετά από ακόμη μία τεταμένη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο, σχετικά με τα ουκρανικά εδάφη.

Το Μέσο Ανατολή επίσης συγκέντρωσε την προσοχή, καθώς Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα.

Στα υπόλοιπα νέα των μετοχών, η Kering ενισχύθηκε κατά 4,8% μετά τις ειδήσεις της Κυριακής ότι ο ιδιοκτήτης του Gucci πουλάει το τμήμα καλλυντικών και αρωμάτων του στη L’Oréal έναντι 4 δισ. ευρώ (4,7 δισ. δολαρίων). Η πώληση – η οποία στοχεύει στη μείωση του χρέους της Kering, που ανερχόταν σε περίπου 9,5 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου – έρχεται λίγο πριν την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της L’Oréal την Τρίτη, ακολουθούμενη από τα αποτελέσματα της Kering την Τετάρτη.

Αντιθέτως, οι μετοχές της BNP Paribas υποχώρησαν 7,7%, αφού ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης διέταξε την τράπεζα να καταβάλει αποζημίωση 20,5 εκατ. δολαρίων, κατηγορώντας την ότι παρείχε τραπεζικές υπηρεσίες σε Σουδανούς ηγέτες ενώ διέπρατταν γενοκτονία. Σε ανακοίνωσή της, η BNP χαρακτήρισε την απόφαση «εσφαλμένη» και δήλωσε ότι θα την προσβάλει νομικά.

Σε ευρύτερο επίπεδο, οι ευρωπαϊκές τράπεζες κινήθηκαν επίσης θετικά, με τον δείκτη Stoxx Europe 600 Banks να κλείνει πάνω από 1,1% υψηλότερα. Ξεχώρισαν οι Banco Sabadell (+4,6%), BPER Banca (+3,3%) και Banco BPM (+2,5%).

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