Μετατόπιση της ζήτησης κατοικιών στις ΗΠΑ: Άνοδος στις βορειοανατολικές και μεσοδυτικές περιοχές, πτώση στο Νότο

Το 2025 παρατηρείται μετατόπιση της ζήτησης για κατοικίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αυξημένο ενδιαφέρον για τις βορειοανατολικές και μεσοδυτικές περιοχές και μείωση στο νότιο τμήμα της χώρας — μια τάση αντίθετη σε σχέση με την περίοδο της πανδημίας.

Στο Νότο, το απόθεμα κατοικιών έχει αυξηθεί κατά 3,6% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα, λόγω της έντονης οικοδομικής δραστηριότητας. Αντίθετα, στη βορειοανατολική περιοχή το απόθεμα έχει μειωθεί κατά 51%, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Home Economics, οι αγορές στη βορειοανατολική ζώνη —ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη, το Κονέκτικατ και το Νιου Τζέρσεϊ— παρουσιάζουν διψήφια ποσοστά ανόδου λόγω προσιτότητας και εγγύτητας σε μεγάλες πόλεις. Στην κορυφή βρίσκεται το Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, με αύξηση 31% και μέση τιμή κατοικίας 286.000 δολάρια, ενώ ακολουθεί το Χάρτφορντ του Κονέκτικατ με άνοδο 29%, χάρη σε αγοραστές από άλλες πολιτείες.

Αντίθετα, περιοχές που γνώρισαν άνθηση κατά την πανδημία, όπως το Όστιν, παρουσιάζουν πτώση τιμών κατά 12% τα τελευταία τρία χρόνια. Η υπερπαραγωγή κατοικιών στο Τέξας και τη Φλόριντα αφήνει πολλές κενές κατοικίες, ενώ στο Κέιπ Κόραλ οι πωλητές μειώνουν τις τιμές για να προσελκύσουν αγοραστές.

Στη Δύση, το Όκλαντ ξεχωρίζει ως η μοναδική μητροπολιτική περιοχή με σημαντική πτώση τιμών (-3% από τον Αύγουστο του 2022), παρότι οι μέσες τιμές παραμένουν υψηλές στα 906.000 δολάρια λόγω της συγκριτικά προσιτής τοποθεσίας σε σχέση με το Σαν Φρανσίσκο.