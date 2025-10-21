ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μετατόπιση της ζήτησης κατοικιών στις ΗΠΑ: Άνοδος στις βορειοανατολικές και μεσοδυτικές περιοχές, πτώση στο Νότο
Ειδήσεις
08:40 - 21 Οκτ 2025

Μετατόπιση της ζήτησης κατοικιών στις ΗΠΑ: Άνοδος στις βορειοανατολικές και μεσοδυτικές περιοχές, πτώση στο Νότο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το 2025 παρατηρείται μετατόπιση της ζήτησης για κατοικίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αυξημένο ενδιαφέρον για τις βορειοανατολικές και μεσοδυτικές περιοχές και μείωση στο νότιο τμήμα της χώρας — μια τάση αντίθετη σε σχέση με την περίοδο της πανδημίας. 

Στο Νότο, το απόθεμα κατοικιών έχει αυξηθεί κατά 3,6% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα, λόγω της έντονης οικοδομικής δραστηριότητας. Αντίθετα, στη βορειοανατολική περιοχή το απόθεμα έχει μειωθεί κατά 51%, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Home Economics, οι αγορές στη βορειοανατολική ζώνη —ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη, το Κονέκτικατ και το Νιου Τζέρσεϊ— παρουσιάζουν διψήφια ποσοστά ανόδου λόγω προσιτότητας και εγγύτητας σε μεγάλες πόλεις. Στην κορυφή βρίσκεται το Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, με αύξηση 31% και μέση τιμή κατοικίας 286.000 δολάρια, ενώ ακολουθεί το Χάρτφορντ του Κονέκτικατ με άνοδο 29%, χάρη σε αγοραστές από άλλες πολιτείες.

Αντίθετα, περιοχές που γνώρισαν άνθηση κατά την πανδημία, όπως το Όστιν, παρουσιάζουν πτώση τιμών κατά 12% τα τελευταία τρία χρόνια. Η υπερπαραγωγή κατοικιών στο Τέξας και τη Φλόριντα αφήνει πολλές κενές κατοικίες, ενώ στο Κέιπ Κόραλ οι πωλητές μειώνουν τις τιμές για να προσελκύσουν αγοραστές.

Στη Δύση, το Όκλαντ ξεχωρίζει ως η μοναδική μητροπολιτική περιοχή με σημαντική πτώση τιμών (-3% από τον Αύγουστο του 2022), παρότι οι μέσες τιμές παραμένουν υψηλές στα 906.000 δολάρια λόγω της συγκριτικά προσιτής τοποθεσίας σε σχέση με το Σαν Φρανσίσκο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φορολογικός μαραθώνιος: €20,2 δισ. έως το τέλος του έτους – Ο «χάρτης» των υποχρεώσεων
Φορολογία

Φορολογικός μαραθώνιος: €20,2 δισ. έως το τέλος του έτους – Ο «χάρτης» των υποχρεώσεων

Τραμπ: Η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο – Αν η Χαμάς παραβιάσει την εκεχειρία θα εξοντωθεί
Ειδήσεις

Τραμπ: Η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο – Αν η Χαμάς παραβιάσει την εκεχειρία θα εξοντωθεί

Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας
Υγεία

Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας

Ευρωπαϊκό «όχι» στην παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία παρά τις πιέσεις Τραμπ
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκό «όχι» στην παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία παρά τις πιέσεις Τραμπ

Ante portas (μέχρι 20/11) η επιστροφή ενός ενοικίου - Στην τελική ευθεία έλεγχοι για τους δικαιούχους
Ακίνητα

Ante portas (μέχρι 20/11) η επιστροφή ενός ενοικίου - Στην τελική ευθεία έλεγχοι για τους δικαιούχους

Πούτιν, Τραμπ και το στοίχημα της ευρωπαϊκής αποτροπής
Ειδήσεις

Πούτιν, Τραμπ και το στοίχημα της ευρωπαϊκής αποτροπής

Άνοδος στη Wall Street με οδηγό την Apple και ελπίδες για λήξη του shutdown
Χρηματιστήρια

Άνοδος στη Wall Street με οδηγό την Apple και ελπίδες για λήξη του shutdown

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη
Χρηματιστήρια

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία
Ειδήσεις

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ