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Ήπια άνοδος στις ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια
11:05 - 23 Οκτ 2025

Ήπια άνοδος στις ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
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Στα «πράσινα» άνοιξαν οι ευρωαγορές την Πέμπτη (23/10), με τους επενδυτές να προετοιμάζονται για τις ανακοινώσεις εταιρικών κερδών που θα μπορούσαν να δώσουν ενδείξεις για την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εμπιστοσύνη στην περιοχή.  

Έτσι, λίγο μετά το άνοιγμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 βρίσκεται στις 573,18 μονάδες με κέρδη 0,16%.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE «παίζει» στις 9,524.75 μονάδες με κέρδη 0,07% και ο γαλλικός CAC διαπραγματεύεται στις 8,250.16 ενισχυόμενος κατά 0,53%. Στον αντίποδα, ο γερμανικός DAX χάνει 0,13% στις 24,126.96 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κερδίζει 0,55% στις 42,444.00 μονάδες, ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει ανεπαίσθητα κέρδη 0,01% στις 15,788.50 μονάδες.

Σε άλλα νέα, η σημερινή ημέρα θα είναι ιδιαίτερα πλοιύσια από πλευράς εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη, καθώς μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που ανακοινώνουν αποτελέσματα τρίτου τριμήνου συγκαταλέγονται οι Kering, Roche Holding, Unilever, Vinci, Thales, LSEG, Dassault Systemes, Antofagasta, Swedbank, Nokia και Lloyds Banking Group.

Εταιρικά αποτελέσματα

Η εταιρεία λογισμικού SAP ανακοίνωσε αποτελέσματα το βράδυ της Τετάρτης, τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες των αναλυτών. Η γερμανική εταιρεία κατέγραψε αύξηση εσόδων 7% για το τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 9,08 δισ. ευρώ (10,53 δισ. δολάρια), ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των 9,15 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ωστόσο, τα έσοδα από το cloud αυξήθηκαν κατά 22%, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Christian Klein να αποδίδει την άνοδο στη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud δεδομένων.
«Για το τέταρτο τρίμηνο, εκτελούμε ένα ισχυρό σχέδιο – κάτι που μας δίνει εμπιστοσύνη για την επιτάχυνση της συνολικής ανάπτυξης εσόδων μέχρι το 2026», δήλωσε ο Klein. Οι μετοχές της SAP άνοιξαν με άνοδο 2%.

Η Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci, ανακοίνωσε επίσης αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 3,4 δισ. ευρώ το τρίμηνο, μειωμένα κατά 5% σε συγκρίσιμη βάση, αλλά υψηλότερα από τις προσδοκίες των 3,31 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet. Οι πωλήσεις της Gucci – που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το μισό των συνολικών εσόδων του ομίλου – έφτασαν τα 1,3 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 14% σε σχέση με πέρυσι, αλλά κοντά στις προβλέψεις. Οι μετοχές της Kering εκτινάχθηκαν πάνω από 8% στην έναρξη των συναλλαγών την Πέμπτη.

Στον χρηματοοικονομικό τομέα, η Lloyds Banking Group ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη σχεδόν 1,2 δισ. λιρών, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών (περίπου 1 δισ. λίρες), αλλά χαμηλότερα από τα 1,8 δισ. λίρες της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση επιπλέον πρόβλεψης 800 εκατ. λιρών για αποζημιώσεις πελατών λόγω του σκανδάλου παραπώλησης δανείων αυτοκινήτου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μετοχές της Lloyds υποχώρησαν κατά 0,5% στις πρώτες συναλλαγές.

Στα μάκρο, οι σημερινές ανακοινώσεις περιλαμβάνουν τα στοιχεία επιχειρηματικής εμπιστοσύνης της Γαλλίας και τα εμπορικά στοιχεία της Ισπανίας.

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