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ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολιτικά πυρά κατά της κυβέρνησης – Οι δηλώσεις Σκέρτσου που άναψαν φωτιές
Πολιτική
19:02 - 24 Οκτ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολιτικά πυρά κατά της κυβέρνησης – Οι δηλώσεις Σκέρτσου που άναψαν φωτιές

Reporter.gr Newsroom
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 Οι όροι και οι εκφράσεις  που χρησιμοποίησε την Παρασκευή (24/10) ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος αναφερόμενος στα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεσήκωσε έντονες αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι αναφορές του στο 3ο Cantina Academy ερμηνεύθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως έμμεση παραδοχή ότι η κυβέρνηση γνώριζε από το 2019 το χάος στον οργανισμό, προκαλώντας νέο κύμα πολιτικής αντιπαράθεσης.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Μιλώντας στο συνέδριο Cantina Academy, ο Άκης Σκέρτσος τόνισε πως «το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα ζήτημα που διέφυγε εντελώς από την προσοχή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει, από τα πρωθυπουργικά χείλη μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς, διαχρονικά από το 2019 έως σήμερα».

Συμπλήρωσε ακόμη ότι «γνωρίζαμε πολλά από τα προβλήματα, γνωρίζαμε τις έρευνες που γίνονταν, ενθαρρύναμε τις έρευνες που γίνονταν, συνεργαζόμασταν με τις ευρωπαϊκές αρχές στη βάση ενός κοινού ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Οι δηλώσεις αυτές λειτούργησαν ως σπίθα για τις πολιτικές αντιδράσεις που ακολούθησαν.

Η πρώτη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση γνώριζε και δεν έπραξε»

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, το οποίο με ανακοίνωσή του κάλεσε το Μέγαρο Μαξίμου και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δώσουν εξηγήσεις.

Η Χαριλάου Τρικούπη σημείωσε πως «η κυβέρνηση είχε εντοπίσει το πρόβλημα ήδη από το 2019» και διερωτήθηκε:

Πώς επέτρεψε στον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη να αυξήσει κατά ένα εκατομμύριο στρέμματα το εθνικό απόθεμα βοσκοτόπων;

Γιατί απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή σχετικά με τις πολιτικές ευθύνες;

Πώς εξηγείται η απομάκρυνση προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν καταγγείλει παρανομίες;

Το κόμμα υπογράμμισε ότι οι δηλώσεις Σκέρτσου «επιβεβαιώνουν πως το Μαξίμου γνώριζε για το τι συνέβαινε στον οργανισμό», ζητώντας από την κυβέρνηση να απαντήσει εάν «ο πρωθυπουργός είναι πράγματι ανήξερος τη στιγμή που όλο το Μαξίμου ήξερε».

Σκέρτσος: Κοπτοραπτική και διαστρέβλωση η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός Επικρατείας απάντησε στις επικρίσεις, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για «κοπτοραπτική» και διαστρέβλωση των λεγομένων του.

Ο κ. Σκέρτσος διευκρίνισε ότι οι αναφορές του αφορούσαν τους ελέγχους και τις εκθέσεις των ευρωπαϊκών οργάνων για τα διαχρονικά προβλήματα του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων και όχι τις δικαστικές έρευνες.

Τόνισε ότι από το 2019 η κυβέρνηση προώθησε διασταυρωτικούς ελέγχους, αρκετοί από τους οποίους οδήγησαν σε παραπομπές στη Δικαιοσύνη, ενώ ήδη από το 2024 εφαρμόζεται σχέδιο μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Αν διάβαζαν το σύνολο της τοποθέτησής μου, θα καταλάβαιναν ότι αναφερόμουν στις εκθέσεις της Ε.Ε. και στις διαχρονικές παθογένειες του μηχανισμού, όχι σε δικαστικές υποθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα απάντηση του ΠΑΣΟΚ: Ας εξηγήσει τις καρατομήσεις

Η Χαριλάου Τρικούπη επανήλθε με νέα ανακοίνωση, επιμένοντας ότι οι απαντήσεις του υπουργού «δεν πείθουν».

«Ο κ. Σκέρτσος πολύ ορθά αναγνωρίζει ότι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν ξεκινήσει διασταυρωτικούς ελέγχους. Θα ήταν όμως σκόπιμο να μας εξηγήσει τα πολιτικά κίνητρα πίσω από τις “καρατομήσεις” όλων εκείνων των διοικήσεων που ξεκινούσαν τις προσπάθειες εξυγίανσης», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα θέτει, επίσης, το ερώτημα εάν ο υπουργός, «έχοντας διαπιστώσει τις ελλείψεις στους μηχανισμούς ελέγχου, συμβούλευσε τον πρωθυπουργό όταν άλλαζαν οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν τα πουκάμισα».

Καταλήγει δε τονίζοντας ότι «οι λέξεις “παθογένειες” και “διαχρονικές” δεν χωρούν στην ίδια πρόταση όταν υπάρχουν δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπουργούς της ΝΔ».

ΣΥΡΙΖΑ: Το Μαξίμου ήταν ο σκηνοθέτης του σκανδάλου

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πλευρά του, με σκληρή ανακοίνωση υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «γνώριζε τα πάντα» και «συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία παρακρατικού μηχανισμού που λεηλάτησε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις».

Το κόμμα ζητά να προσέλθουν στην Εξεταστική Επιτροπή ο Άκης Σκέρτσος, ο κ. Μυλωνάκης και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι «η πολιτική ευθύνη βαραίνει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Νέα Αριστερά: Εκλάμψεις αλήθειας από κυβερνητικά στελέχη

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Αριστερά, που μίλησε για «εκλάμψεις αλήθειας» από υπουργούς της ΝΔ και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «γνώριζε και συγκάλυπτε».

Το κόμμα σημείωσε πως «ο κ. Σκέρτσος ουσιαστικά επιβεβαίωσε όσα η κυβέρνηση αρνείται εδώ και μήνες: ότι το Μαξίμου γνώριζε για τις έρευνες και τις επισυνδέσεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πολιτικός πυρετός και προσωπικές αντεγκλήσεις

Τέλος, να σημειωθεί ότι μέσα στον θόρυβο των ανακοινώσεων, η υπόθεση προκάλεσε και νέα αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη, με αιχμές και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πάντα με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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