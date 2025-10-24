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Bloomberg: Ο Ρούμπιο ανέτρεψε τη θέση Τραμπ έναντι του Πούτιν – Ο ρόλος του Αμερικανού ΥΠΕΞ
Ειδήσεις
18:21 - 24 Οκτ 2025

Bloomberg: Ο Ρούμπιο ανέτρεψε τη θέση Τραμπ έναντι του Πούτιν – Ο ρόλος του Αμερικανού ΥΠΕΞ

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η παρέμβαση του Αμερικανού ΥΠΕΞ υπήρξε καθοριστική στην αλλαγή στάσης του Λευκού Οίκου απέναντι στη Μόσχα.

Σε μια αιφνιδιαστική ανατροπή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε τα σχέδιά του για ειρηνευτική σύνοδο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη και ανακοίνωσε τις πρώτες άμεσες κυρώσεις κατά της Ρωσίας στη δεύτερη θητεία του. Η απόφαση, που αιφνιδίασε Ουάσιγκτον και Ευρώπη, αποδίδεται –σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Bloomberg– στην επιμονή του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Μόσχα επιχειρεί να παρατείνει τον πόλεμο και να καθυστερήσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Από την προσέγγιση στην ρήξη

Για μήνες, ο Τραμπ αντιστεκόταν στις πιέσεις να σκληρύνει τη στάση του έναντι της Ρωσίας, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο μέσω μιας προσωπικής συμφωνίας με τον Πούτιν. Η σύνοδος της Βουδαπέστης επρόκειτο να αποτελέσει το αποκορύφωμα αυτής της στρατηγικής.

Ωστόσο, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ρούμπιο φέρεται να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Κρεμλίνο δεν προτίθεται να προβεί σε ουσιαστικές παραχωρήσεις. Ακύρωσε έτσι τη δική του συνάντηση με τον Λαβρόφ και εισηγήθηκε στον Τραμπ την επιβολή κυρώσεων — πρόταση που ο πρόεδρος τελικά αποδέχθηκε. «Ήταν καιρός», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Ενισχυμένος ρόλος για τον Ρούμπιο

Η επιρροή του Ρούμπιο στην αλλαγή στάσης της κυβέρνησης σηματοδοτεί την ανάδειξή του σε κεντρικό παίκτη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ο ΥΠΕΞ, που χαρακτηρίζεται από πραγματισμό και σκληρή γραμμή έναντι της Μόσχας, είχε στο παρελθόν αποκαλέσει τον Πούτιν «γκάνγκστερ» και εμφανίζεται διατεθειμένος να προωθήσει μια πιο αποφασιστική στάση των ΗΠΑ απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα.

Αντίθετα, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, διατηρεί πιο διαλλακτική προσέγγιση και θεωρείται ότι είχε ενισχύσει τις προσδοκίες για συμφωνία με τη Ρωσία, οι οποίες τελικά αποδείχθηκαν αβάσιμες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, διέψευσε πάντως ότι ο πρόεδρος επηρεάστηκε από τον Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι «ο Τραμπ ηγείται πάντα της εξωτερικής πολιτικής του έθνους και οι συνεργάτες του υλοποιούν το όραμά του για την America First».

Το βλέμμα στο 2028

Ο διορισμός του Ρούμπιο είχε αρχικά καθησυχάσει τους Ευρωπαίους, που τον θεωρούν υπέρμαχο της συνεργασίας με τους συμμάχους. Παρά τις συντηρητικές του θέσεις, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση στο Ουκρανικό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ευρώπης.

Στην Ουάσιγκτον, αρκετοί αναλυτές βλέπουν ήδη τον Ρούμπιο ως πιθανό διεκδικητή του Ρεπουμπλικανικού χρίσματος για τις εκλογές του 2028, όταν ο Τραμπ δεν θα μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία. Τον πρώτο λόγο ωστόσο εξακολουθεί να έχει ο νυν αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

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