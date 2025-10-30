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Μπουζνά: Η Euronext «πρωταγωνιστεί» στη νέα φάση ευρωπαϊκής ενοποίησης των κεφαλαιαγορών
Χρηματιστήρια
17:04 - 30 Οκτ 2025

Μπουζνά: Η Euronext «πρωταγωνιστεί» στη νέα φάση ευρωπαϊκής ενοποίησης των κεφαλαιαγορών

Reporter.gr Newsroom
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Σε χθεσινή συνέντευξή του στην εκπομπή Squawk Box Europe του CNBC, ο Στεφάν Μπουζνά – διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Euronext – είχε την ευκαιρία να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων αναφορικά με την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Όπως αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση:

«Η Euronext, ως η κορυφαία υποδομή κεφαλαιαγοράς της Ευρώπης, έχει συγκεντρώσει επτά τοπικά χρηματιστήρια σε μία ενιαία δεξαμενή ρευστότητας, ένα ενιαίο βιβλίο εντολών και μία ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα.

Η Euronext αποτελεί πλέον το επίκεντρο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών και θα συνεχίσει να ενσωματώνει τοπικές αγορές, όπως αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) και την ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ευρωπαϊκή.

Η Euronext παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές ώστε να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, συνδέοντας τις τοπικές ευρωπαϊκές οικονομίες με τις παγκόσμιες αγορές.

Σήμερα, το 25% των μετοχών που διακινούνται στην Ευρώπη διαπραγματεύεται στη Euronext, με μέσους ημερήσιους όγκους περίπου 12 δισ. ευρώ. Περισσότερες από 1.700 εταιρείες είναι εισηγμένες στην Euronext, αντιπροσωπεύοντας συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 6,5 τρισ. ευρώ. Αυτές οι εταιρείες, είτε πρόκειται για τοπικές ΜμΕ είτε για παγκόσμιους παίκτες, έχουν πρόσβαση στη βαθύτερη δεξαμενή ευρωπαϊκής ρευστότητας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

Η Euronext φιλοδοξεί να συμβάλλει στη νέα φάση της ευρωπαϊκής ενοποίησης όσον αφορά την υποδομή των χρηματοοικονομικών αγορών».

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