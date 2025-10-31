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Πτωτικές τάσεις στις Ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της ΕΚΤ
Χρηματιστήρια
11:07 - 31 Οκτ 2025

Πτωτικές τάσεις στις Ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της ΕΚΤ

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Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σε αρνητικό έδαφος την Παρασκευή (31/10), καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε ένα κύμα αποτελεσμάτων εταιρειών αυτήν την εβδομάδα και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,22%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά 0,38% στις 24.040,45 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει απώλειες 0,11% στις 8.148,77 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει ζημιές 0,30% στις 9.729,55 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια από την άλλη η κατάσταση είναι καλύτερη. Ο ισπανικός IBEX κινείται ανοδικά κατά 0,42% στις 16.101,50 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημειώνει κέρδη 0,61% στις 43.456,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,02% στις 8.447,78 μονάδες.

Στα αξιόλογα της εβδομάδας, η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε καλύτερα από το αναμενόμενο κατά 0,2% στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας οριακά τις εκτιμήσεις για 0,1%, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Eurostat την Πέμπτη (31/10).

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παράλληλα, διατήρησε το βασικό επιτόκιο κατάθεσης στο 2% για τρίτη συνεχή φορά, αφού είχε μειώσει τα επιτόκια τον Ιούνιο.

Οι παγκόσμιες αγορές αξιολογούσαν επίσης τη δια ζώσης συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στην Ασία την Πέμπτη. Ο Τραμπ δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία ενός έτους με τον Σι για σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα μέταλλα, και ότι η Ουάσιγκτον θα μειώσει τους δασμούς για την φεντανύλη προς το Πεκίνο στο 10% μετά τη συνάντησή τους στη Νότια Κορέα. Ο Πρόεδρος Σι αναμένεται στη συνέχεια να συναντηθεί με τους ηγέτες Καναδά, Ιαπωνίας και Ταϊλάνδης.

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