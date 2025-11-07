Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο μάκρο και εταιρικά αποτελέσματα
19:24 - 07 Νοε 2025

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν την Παρασκευή (7/11) σε αρνητικό έδαφος, επεκτείνοντας τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας, καθώς οι ανησυχίες για πιθανή «φούσκα» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης επηρέασαν το κλίμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,55%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX έκλεισε με ζημιές 0,75% στις 23.555,74 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,55% στις 9.682,57 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε ζημιές 0,18% στις 7.950,18 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX σημείωσε πτώση 1,45% στις 15.884,40 μονάδες, ο ιταλικός MIB έκλεισε στο «κόκκινο» με ζημιές 0,35% στις 42.917,67 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κατάγραψε ηχηρές ζημιές 2,27% στις 8.186,96 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η μετοχή της Rightmove κατέρρευσε έως και 28% ενδοσυνεδριακά, για να κλείσει τελικά με πτώση 12,5%, μετά την προειδοποίηση της εταιρείας για χαμηλότερα λειτουργικά κέρδη λόγω αυξημένων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι αναλυτές της UBS σημείωσαν ότι η «στρατηγική στροφή εγείρει σημαντικά ερωτήματα στα οποία η αγορά δεν έχει ακόμη απαντήσεις», θέτοντας την τιμή-στόχο και τη σύσταση της μετοχής υπό αναθεώρηση.

Αντίθετα, η μετοχή της βρετανικής τηλεοπτικής εταιρείας ITV εκτινάχθηκε κατά 16,6%, μετά την επιβεβαίωση ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με την Comcast για πιθανή πώληση του τηλεοπτικού της σκέλους, σε συμφωνία ύψους 1,6 δισ. λιρών (περίπου 2,1 δισ. δολάρια).

Η Novo Nordisk, η οποία νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις ανάπτυξής της, είδε τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 5,1%, έπειτα από συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των τιμών των φαρμάκων απώλειας βάρους.

Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε επίσης από πλήθος εταιρικών αποτελεσμάτων. Μεταξύ αυτών που ανακοίνωσαν κέρδη την Παρασκευή ήταν οι Richemont, International Consolidated Airlines Group, Daimler Truck, Amadeus IT Group, Cellnex Telecom και OTP Bank.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης μακροοικονομικά στοιχεία, όπως τα στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών της Γερμανίας και το εμπορικό ισοζύγιο της Γαλλίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο δείκτης Halifax House Price Index έδειξε αύξηση 0,6% στις τιμές κατοικιών τον Οκτώβριο, τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από την αρχή του έτους.

Οι ανακοινώσεις ήρθαν σε συνέχεια των αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας και η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια.

Επιπλέον, ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, άφησε να εννοηθεί σε συνέντευξή του στο CNBC ότι επίκειται μείωση επιτοκίων, με τους οικονομολόγους πλέον να «τιμολογούν» πιθανή μείωση πριν από τα Χριστούγεννα.

«Έχουμε ξεπεράσει το σημείο της μέγιστης περιοριστικής πολιτικής — κάτι αναμενόμενο, δεδομένου ότι έχουμε μειώσει τα επιτόκια πέντε φορές από τον Αύγουστο του 2024. Κατά την άποψή μου, η πολιτική παραμένει περιοριστική, αλλά έχουμε περάσει το αποκορύφωμα της αυστηρότητας», δήλωσε ο Μπέιλι στο CNBC.

