Χρηματιστήριο: Δεύτερη συνεχόμενη αρνητική εβδομάδα - Σε χαμηλό τριμήνου ο ΓΔ

Τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν ορισμένες από τις σημαντικότερες εισηγμένες εταιρείες, δεν απέτρεψαν το αρνητικό πρόσημο σε επίπεδο εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ο ΓΔ βυθίστηκε σε χαμηλό τριμήνου.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής (7/11), ο ΓΔ υποχώρησε -0,57% και έκλεισε στις 1.986,89 μονάδες. Έτσι βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο από την 1η Αυγούστου (1.960,06 μονάδες). Ο τζίρος σταθερά υψηλός στα 256,22 εκατ. ευρώ.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο ΓΔ κατέγραψε απώλειες -0,42%. Η απόδοση μέσα στο 2025 παραμένει βέβαια εξαιρετική και διαμορφώνεται πλέον σε +35,19%.

Στα νέα της ημέρας ξεχώρισαν ασφαλώς οι μεγάλες συμφωνίες ενέργειας με τις ΗΠΑ που θα περίμενε κανείς να δώσουν ώθηση στους επενδυτές, κάτι που, όμως, δεν συνέβη εξαιτίας και της αναταραχής που επικρατεί σε όλα τα χρηματιστήρια παγκοσμίως.

Έτσι, ούτε τα αποτελέσματα της Alpha Bank μπόρεσαν να αποτρέψουν το αρνητικό πρόσημο, με τον τραπεζικό δείκτη να κλείνει μάλιστα με απώλειες -1,31%. Η ΠΕΙΡ μάλιστα σημείωσε πτώση 2,5% και η Credia -2,17%.

Στο υπόλοιπο ταμπλό η ΕΛΧΑ είχε τις πιο ηχηρές απώλειες που ξεπέρασαν το 4%, ενώ για τη CENER οι απώλειες ξεπέρασαν οριακά το 2%.

Αντίθετα, στο γενικότερα αρνητικό κλίμα, αντιστάθηκαν η ΕΕΕ (+1,97%), η ΕΧΑΕ, καθώς και ενεργειακές μετοχές όπως αυτές των ΜΟΗ, ΔΕΗ και ΕΛΠΕ.