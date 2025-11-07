ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Δεύτερη συνεχόμενη αρνητική εβδομάδα - Σε χαμηλό τριμήνου ο ΓΔ
Σχόλια Αγοράς
17:33 - 07 Νοε 2025

Χρηματιστήριο: Δεύτερη συνεχόμενη αρνητική εβδομάδα - Σε χαμηλό τριμήνου ο ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν ορισμένες από τις σημαντικότερες εισηγμένες εταιρείες, δεν απέτρεψαν το αρνητικό πρόσημο σε επίπεδο εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ο ΓΔ βυθίστηκε σε χαμηλό τριμήνου.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής (7/11), ο ΓΔ υποχώρησε -0,57% και έκλεισε στις 1.986,89 μονάδες. Έτσι βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο από την 1η Αυγούστου (1.960,06 μονάδες). Ο τζίρος σταθερά υψηλός στα 256,22 εκατ. ευρώ.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο ΓΔ κατέγραψε απώλειες -0,42%. Η απόδοση μέσα στο 2025 παραμένει βέβαια εξαιρετική και διαμορφώνεται πλέον σε +35,19%.

Στα νέα της ημέρας ξεχώρισαν ασφαλώς οι μεγάλες συμφωνίες ενέργειας με τις ΗΠΑ που θα περίμενε κανείς να δώσουν ώθηση στους επενδυτές, κάτι που, όμως, δεν συνέβη εξαιτίας και της αναταραχής που επικρατεί σε όλα τα χρηματιστήρια παγκοσμίως.

Έτσι, ούτε τα αποτελέσματα της Alpha Bank μπόρεσαν να αποτρέψουν το αρνητικό πρόσημο, με τον τραπεζικό δείκτη να κλείνει μάλιστα με απώλειες -1,31%. Η ΠΕΙΡ μάλιστα σημείωσε πτώση 2,5% και η Credia -2,17%.

Στο υπόλοιπο ταμπλό η ΕΛΧΑ είχε τις πιο ηχηρές απώλειες που ξεπέρασαν το 4%, ενώ για τη CENER οι απώλειες ξεπέρασαν οριακά το 2%.

Αντίθετα, στο γενικότερα αρνητικό κλίμα, αντιστάθηκαν η ΕΕΕ (+1,97%), η ΕΧΑΕ, καθώς και ενεργειακές μετοχές όπως αυτές των ΜΟΗ, ΔΕΗ και ΕΛΠΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 17:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο ΔΣ στο Quality and Reliability – Πρόεδρος η Σοφία Σωτηράκου
Αναλύσεις

Νέο ΔΣ στο Quality and Reliability – Πρόεδρος η Σοφία Σωτηράκου

Samsung Hellas: έδωσε το ρυθμό στο Ladies Run 2025 με Galaxy συσκευές
Τεχνολογία

Samsung Hellas: έδωσε το ρυθμό στο Ladies Run 2025 με Galaxy συσκευές

Ψάλτης: Εμβάθυνση συνεργασίας με UniCredit και εκτιμήσεις για δυνατό δ&#039; τρίμηνο
Αναλύσεις

Ψάλτης: Εμβάθυνση συνεργασίας με UniCredit και εκτιμήσεις για δυνατό δ' τρίμηνο

Protergia Powergiving: 10 κληρώσεις – 1.110 τυχεροί πελάτες!
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Protergia Powergiving: 10 κληρώσεις – 1.110 τυχεροί πελάτες!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν
Σχόλια Αγοράς

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ
Ανακοινώσεις

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή
Σχόλια Αγοράς

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή

ΧΑ: Η αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδήγησε σε υπέρβαση των 2250 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Η αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδήγησε σε υπέρβαση των 2250 μονάδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ – Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ