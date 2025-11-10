Εκτίναξη της Wall Street με ρεκόρ κερδών καθώς η λήξη του shutdown πλησιάζει
23:27 - 10 Νοε 2025

Εκτίναξη της Wall Street με ρεκόρ κερδών καθώς η λήξη του shutdown πλησιάζει

Οι μετοχές έκλεισαν υψηλότερα τη Δευτέρα 10/11, μετά το βήμα που έκαναν οι Γερουσιαστές προς μια πιθανή συμφωνία για το τέλος της ιστορικής αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Οι μετοχές της Nvidia, της Broadcom και άλλων ηγετών της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης οδήγησαν τα κέρδη, καθώς η πιθανότητα λήξης του shutdown ώθησε τους επενδυτές να αναλάβουν ξανά ρίσκο. Οι μετοχές της Microsoft επίσης ενισχύθηκαν κατά 1,9%, με προοπτική να σπάσουν ένα οκταήμερο σερί πτωτικών συνεδριάσεων, το μεγαλύτερο σερί ημερήσιων απωλειών από το 2011. Αυτές οι μετοχές είχαν οδηγήσει την ευρύτερη αγορά χαμηλότερα την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές στη Wall Street ανησυχούσαν για τις αυξημένες αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις των νομοθετών για την ψήφιση ενός ομοσπονδιακού νομοσχεδίου χρηματοδότησης, που θα τερμάτιζε το shutdown.

Ένα διαδικαστικό μέτρο, που επιτρέπει την διεξαγωγή άλλων ψηφοφοριών επί της συμφωνίας τη Δευτέρα, εγκρίθηκε με τουλάχιστον 60 θετικές ψήφους, αφού οκτώ γερουσιαστές του Δημοκρατικού κόμματος διαφοροποιήθηκαν από την ηγεσία τους για να στηρίξουν τη συμφωνία.

Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θα ανοίξει εκ νέου την κυβέρνηση μέχρι τον Ιανουάριο και θα αναιρέσει ορισμένες πρόσφατες μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Επίσης περιλαμβάνει μελλοντικά μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει επέκταση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act, που αποτελεί σημαντικό σημείο τριβής για τους περισσότερους Δημοκρατικούς, αλλά θα προβλέπει ψηφοφορία για τις επιδοτήσεις τον Δεκέμβριο.

Η τελική ψηφοφορία στη Γερουσία για το νομοσχέδιο χρηματοδότησης θα πρέπει να διεξαχθεί και στη συνέχεια να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο πρόεδρος της Βουλής, Mike Johnson, κάλεσε ήδη τα μέλη της Βουλής να ταξιδέψουν στην Ουάσινγκτον, ώστε η ψηφοφορία να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα, πιθανώς μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Οι φόβοι για το shutdown έχουν οδηγήσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών, λίγο πάνω από το ιστορικό χαμηλό, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Michigan που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Λόγω της αναστολής λειτουργίας, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν εκδίδουν πλέον πολλές βασικές οικονομικές αναφορές, όπως οι δείκτες τιμών καταναλωτή και παραγωγού, που είχαν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα.

«Ήταν ένας ταραχώδης Νοέμβριος για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου», δήλωσε στο CNBC ο Tim Holland, επικεφαλής επενδύσεων στην Orion, επισημαίνοντας την ανησυχία των επενδυτών για το shutdown, τις αποτιμήσεις και μια πιθανή φούσκα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ως βασικούς παράγοντες της πρόσφατης αρνητικής διάθεσης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε την χειρότερη εβδομάδα του από την πτώση που προκλήθηκε από τους δασμούς τον Απρίλιο, χάνει περίπου 3%. Ο S&P 500 και ο 30μετοχικός Dow έχασαν πάνω από 1% στο ίδιο χρονικό διάστημα.

«Οι ανησυχίες της προηγούμενης εβδομάδας ήταν λογικές, αλλά πιστεύω ότι έχουμε τουλάχιστον αφαιρέσει μία από αυτές τις τρεις ανησυχίες από το τραπέζι, και αυτό είναι σημαντικό», πρόσθεσε. «Αν σκεφτεί κανείς το άνοιγμα της κυβέρνησης, το One Big Beautiful Bill Act, πιθανή αύξηση κερδών 13% ετησίως και την εποχικότητα ως θετικό παράγοντα, παραμένουμε αρκετά αισιόδοξοι για την οικονομία και τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου μέχρι το τέλος του έτους».

Μικρές απώλειες για το πετρέλαιο - Σε υψηλό 2 εβδομάδων ο χρυσός

Η τιμή του Brent συμβολαίων Ιανουαρίου υποχώρησε κατά 0,16% στα 63,53 δολάρια και το αμερικανικό WTI έχασε 0,27% στα 59,59 δολάρια το βαρέλι.

Θυμίζουμε πως αμφότερα τα συμβόλαια είχαν υποχωρήσει περίπου 2% την προηγούμενη εβδομάδα, συμπληρώνοντας το δεύτερο συνεχόμενο πενθήμερο κάμψης.

Στον αντίποδα, άλμα σχεδόν 3% κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού, τη Δευτέρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, καθώς τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια, αυξάνοντας τη ζήτηση.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 2,8% στα 4.111,39 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 24 Οκτωβρίου. Τα futures του χρυσού για παράδοση τον Δεκέμβριο σημείωσαν άνοδο 2,8% και έκλεισαν στα 4.122,00 δολάρια ανά ουγγιά.

