Ευρωαγορές: Σε ανοδική πορεία καθώς διαφαίνεται το τέλος του αμερικανικού shutdown

Οι ευρωπαϊκές μετοχές διατηρούν τη θετική τους δυναμική στο άνοιγμα της Τρίτης (11/11), καθώς διαφαίνεται το τέλος της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,48% στις 5691,40 μονάδες, με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Αναλυτικότερα, ο βρετανικός δείκτης FTSE, που σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα (10/11), ενισχύεται άνω του 1,05% στις 9888,87 μονάδες , ο γερμανικός DAX καταγράφει ήπια άνοδο 0,07% στις 23.992,50 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,6% στις 8103,12 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει κέρδη 0,6% στις 44152,00 μονάδες και ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 σημειώνει επίσης άνοδο 0,26% στις 16212,47 μονάδες. Από την άλλη, ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,72% στις 8.255,15 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι ελβετικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά στις πρωινές συναλλαγές, καθώς η χώρα φαινόταν να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη μείωση των δασμών. Ο κλάδος πολυτελείας της Ελβετίας σημείωσε αρχικά κέρδη: η Richemont ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2%, η Swatch Group κατά 2,8% και η Givaudan κατά 1,5%. Συνολικά, ο ελβετικός δείκτης SMI κατέγραφε άνοδο 0,6% στις πρωινές συναλλαγές.

Στο μέτωπο των οικονομικών αποτελεσμάτων, η Vodafone σημειώνει άνοδο 5,5% μετά την ανακοίνωση συνολικών εσόδων ύψους 19,6 δισ. ευρώ (22,7 δισ. δολάρια) για το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2026, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση 7,3%.

Η εισηγμένη στο Λονδίνο εταιρεία τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε ότι αυξάνει το μέρισμά της και αναμένει να φτάσει το ανώτερο όριο των εκτιμήσεων για τα κέρδη της στη χρήση 2026, εν μέρει χάρη στην ανάπτυξη στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά της.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας (10/11), η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως τον Ιανουάριο, τερματίζοντας έτσι τη μεγαλύτερη σε διάρκεια αναστολή λειτουργίας (shutdown) στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με ψήφους 60 υπέρ και 40 κατά, με τη στήριξη μερικών Δημοκρατικών γερουσιαστών και σχεδόν όλων των Ρεπουμπλικανών. Θα σταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και, εφόσον εγκριθεί, θα σταλεί στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να υπογραφεί σε νόμο. Η συμφωνία για τερματισμό του shutdown δημιουργεί αισιοδοξία και στους Ευρωπαίους επενδυτές, με αποτέλεσμα την ανοδική τροχία στο άνοιγμα των χρηματιστηριακών συναλλαγών.