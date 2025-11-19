Wall Street: Διστακτική επιστροφή στα «πράσινα» μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί
23:45 - 19 Νοε 2025

Wall Street: Διστακτική επιστροφή στα «πράσινα» μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

Οι επενδυτές στη Wall Street κινήθηκαν με συγκρατημένη διάθεση στη συνεδρίαση της Τετάρτης (19/11), με τους βασικούς δείκτες να προσπαθούν να σταθεροποιηθούν και να ανακάμψουν μετά από τέσσερις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, ενόψει των κρίσιμων αποτελεσμάτων της Nvidia μετά το κλείσιμο.

Οι επιδόσεις του κολοσσού των AI chips αναμένεται να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που απασχολεί την αγορά για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μεταφράζονται σε πραγματικές αποδόσεις για εταιρείες και μετόχους.

Στο ταμπλό, όλοι οι δείκτες τερμάτισαν στα «πράσινα» και πιο συγκεκριμένα: ο Dow Jones έκλεισε οριακά θετικός (+0,10% στις 46.138 μονάδες), ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,38% στις 6.642 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,59% φτάνοντας τις 22.564 μονάδες.

Παρά τις ανησυχίες για ενδεχόμενη «φούσκα» στην AI, αρκετοί αναλυτές επιμένουν ότι η αγορά δεν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, χωρίς να αποκλείουν πάντως πιθανή διόρθωση.
«Ο φόβος για μια κατάρρευση της AI φούσκας είναι υπερβολικός προς το παρόν» σημείωσε ο Κρις Σένιεκ της Wolfe Research, προσθέτοντας ότι εξακολουθούν να αγοράζουν AI μετοχές σε κάθε υποχώρηση.

Η πορεία της αγοράς το αμέσως επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον τόνο που θα δώσει η Nvidia με τα τριμηνιαία αποτελέσματά της, με τους αναλυτές να αναμένουν άνοδο άνω του 50% σε κέρδη και έσοδα. Υπάρχουν, όμως, ανησυχίες για τη σταδιακή επιβράδυνση της ανάπτυξης.

«Τα αποτελέσματα της Nvidia είναι καθοριστικό τεστ για το AI trade που κράτησε ψηλά τις αγορές φέτος. Μια απογοήτευση θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα πιέσεων» τόνισε η Φιόνα Σινκότα της City Index.

Ο Άνταμ Τέρνκουιστ της LPL Financial επεσήμανε ότι οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές των data centers, ειδικά μετά τις δηλώσεις του CEO Τζένσεν Χουάνγκ για παραγγελίες ύψους 500 δισ. δολαρίων για το 2025–2026. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η εφοδιαστική αλυσίδα, τα περιθώρια κέρδους, οι συνεργασίες με την OpenAI και η νέα πλατφόρμα Rubin.

Παράλληλα, ο Ντέιβιντ Τρέινερ της New Constructs υπογράμμισε ότι, παρότι η Nvidia είναι εξαιρετική εταιρεία, η μετοχή της αποτιμάται πλέον υπερβολικά ακριβά και για να δικαιολογήσει την αξία της θα έπρεπε σε δέκα χρόνια να παράγει έσοδα 2,1 τρισ. δολαρίων ετησίως – κάτι που θεωρεί «πολύ δύσκολο» λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Εκτός από το αφήγημα της AI, το οποίο θα καθορίσει το κλίμα στις αγορές παγκοσμίως, κρίσιμο για τη σταθεροποίηση της Wall Street θα είναι και το αυριανό report για την απασχόληση Σεπτεμβρίου — το πρώτο σημαντικό στοιχείο μετά το τέλος του shutdown.

Οι ελπίδες της αγοράς όμως υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση ότι δεν θα δημοσιευτούν στοιχεία για την απασχόληση Οκτωβρίου και ότι θα ενσωματωθούν στην έκθεση Νοεμβρίου, αφήνοντας Fed και αγορές στο σκοτάδι έως τη συνεδρίαση Δεκεμβρίου.

Η απογοήτευση ήταν εμφανής, με τις αγορές χρήματος να μειώνουν ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες τρίτης μείωσης επιτοκίων τον επόμενο μήνα. Τα πρακτικά της συνεδρίασης Οκτωβρίου επιβεβαίωσαν τον διχασμό στη Fed και την απροθυμία των αξιωματούχων να στηρίξουν περαιτέρω χαλάρωση χωρίς επαρκή δεδομένα. «Η αβεβαιότητα είναι τεράστια λόγω της έλλειψης στοιχείων και της ασαφούς επίδρασης των δασμών» ανέφερε ο Ντέιβιντ Ράσελ της TradeStation.

Στο μέτωπο των μετοχών, η ανάκαμψη της Nvidia βοήθησε την αγορά να βάλει φρένο στο τετραήμερο πτωτικό σερί, ενισχύοντας συνολικά τον τεχνολογικό κλάδο. Η Nvidia αποτελεί περίπου το 7,57% του S&P 500, το 13,89% του Nasdaq 100 και το 2,49% του Dow Jones.

Μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων ήταν και η Alphabet, που με άνοδο άνω του 3,5% έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό, χάρη στις θετικές κριτικές για τη νέα έκδοση του AI μοντέλου Gemini.
Επίσης, η MP Materials σημείωσε σημαντικό άλμα μετά τη σύμπραξη με το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας και τη Maaden για νέα μονάδα επεξεργασίας σπάνιων γαιών.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι Exact Sciences, Smiths Group και Jet2 plc μετά τα θετικά εταιρικά νέα. Αντίθετα, η OneConstruction υποχώρησε μετά από απογοητευτικές επιδόσεις, ενώ η Eversource κατέγραψε βουτιά 13% μετά την απόρριψη πώλησης μονάδας της από την πολιτεία του Κονέκτικατ.

Πτωτικά το πετρέλαιο - Ανοδικά ο χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 2,1% στα 63,52 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωσε πτώση 2,2% στα 59,43 δολάρια. Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 0,2% στα 4.075 δολάρια ανά ούγγια.

