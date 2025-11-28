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Ασιατικές αγορές: Αναζήτηση πυξίδας με το βλέμμα στα μάκρο
Χρηματιστήρια
09:20 - 28 Νοε 2025

Ασιατικές αγορές: Αναζήτηση πυξίδας με το βλέμμα στα μάκρο

Reporter.gr Newsroom
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Μεικτά κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές την Παρασκευή (28/11),  καθώς τα προθεσμιακά συμβόλαια μετοχών στις ΗΠΑ παρέμειναν στάσιμα λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών, αφήνοντας τον Nasdaq Composite σε τροχιά να τερματίσει ένα σερί επτά μηνών ανόδου.  

Στην Ασία, το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο στα νέα οικονομικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη τιμών στο Τόκιο, που αποτελεί βασικό δείκτη για τις ευρύτερες τάσεις τιμών στην Ιαπωνία.

Ο γενικός πληθωρισμός στην ιαπωνική πρωτεύουσα υποχώρησε στο 2,7% τον Οκτώβριο από 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Ο «πυρήνας» του πληθωρισμού, που εξαιρεί τις τιμές φρέσκων τροφίμων αλλά περιλαμβάνει την ενέργεια, διαμορφώθηκε στο 2,8%, ελαφρώς υψηλότερα από το 2,7% που ανέμεναν οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters. Το ποσοστό αυτό ήταν πάνω από τον στόχο 2% της κεντρικής τράπεζας, ενισχύοντας το ενδεχόμενο μιας επικείμενης αύξησης επιτοκίων.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης το ΑΕΠ της Ινδίας για το δεύτερο δημοσιονομικό τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, αργότερα μέσα στην ημέρα.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών

  • S&P/ASX 200 (Αυστραλία): 8.614,10 −3,20 (−0,04%)
  • Hang Seng (Χονγκ Κονγκ): 25.894,92 −51,01 (−0,20%)
  • KOSPI (Ν. Κορέα): 3.926,59 −60,32 (−1,51%)
  • Nikkei 225 (Ιαπωνία): 50.253,91 +86,81 (+0,17%)
  • Nifty 50 (Ινδία): 26.230,10 +14,55 (+0,06%)
  • Shanghai Composite (Κίνα): 3.888,596 +13,337 (+0,34%)

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,15%, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχύθηκε κατά 0,1%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε πτώση 1,41%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κέρδισε 3,4%.

Η Enchem, παραγωγός υλικών μπαταριών εισηγμένη στο Kosdaq, εκτινάχθηκε περίπου 13% έπειτα από δημοσιεύματα νοτιοκορεατικών μέσων ότι κέρδισε παραγγελία από την κινεζική εταιρεία Contemporary Amperex Technology Limited (CATL). Η LG Energy Solution υποχώρησε πάνω από 6,2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση στον Kospi, αφού η μητρική LG Chem ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τη συμμετοχή της στο περίπου 70% από σχεδόν 80%, με στόχο τη βελτίωση των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κινήθηκε οριακά χαμηλότερα. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε 0,24%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,23%. Οι μετοχές της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων China Vanke σημείωσαν άνοδο 1,68% στο Χονγκ Κονγκ, αφού προηγουμένως είχαν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Στην Ινδία, ο Nifty 50 ενισχύθηκε κατά 0,11% και ο δείκτης BSE Sensex ανέβηκε 0,14%.

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