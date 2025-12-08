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Ευρώπη-ΗΠΑ 1-0: Πώς εξηγείται η ευρωπαϊκή κυριαρχία στα παγκόσμια χρηματιστήρια
Χρηματιστήρια
11:55 - 08 Δεκ 2025

Ευρώπη-ΗΠΑ 1-0: Πώς εξηγείται η ευρωπαϊκή κυριαρχία στα παγκόσμια χρηματιστήρια

Reporter.gr Newsroom
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Τα ρεκόρ του S&P 500 κάνουν... ντόρο, ωστόσο, οι μεγάλοι κερδισμένοι των αγορών το 2025, είναι όσοι επένδυσαν σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Άλλωστε, στα 20 χρηματιστήρια με τις καλύτερες επιδόσεις διεθνώς το 2025, τα δέκα βρίσκονται στην Ευρώπη — επίδοση που έχει σημειωθεί μόνο άλλες τρεις φορές στο παρελθόν.

Οι αγορές της Ουγγαρίας, της Σλοβενίας και της Τσεχίας καταγράφουν άνοδο άνω του 60% σε όρους δολαρίου, κατατάσσοντάς τις στην παγκόσμια πρώτη δεκάδα. Ακολουθούν στενά η Ισπανία, η Πολωνία και η Αυστρία, ενώ η Γερμανία ενισχύθηκε κατά 20% σε ευρώ και 34% σε δολάρια.

Άνοδο άνω του 40% πετυχαίνει και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εντυπωσιακή παρουσία της Ευρώπης στη λίστα των 20 κορυφαίων χρηματιστηρίων του πλανήτη το 2025 σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή στις διεθνείς επενδυτικές ροές και στις προσδοκίες για την οικονομική δυναμική της ηπείρου.

Σε μια χρονιά όπου οι περισσότεροι αναλυτές προέβλεπαν μέτριες ευρωπαϊκές αποδόσεις και συνέχιση της αμερικανικής υπεροχής, η Ευρώπη πέτυχε μία από τις σπανιότερες και ισχυρότερες επιδόσεις των τελευταίων 10ετιών.

Πώς εξηγείται, όμως, αυτό το παράδοξο;

Η συνολική εικόνα ενισχύει το αφήγημα μιας Ευρώπης που ανακτά την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ο Stoxx 600 φλερτάρει με τη μεγαλύτερη υπεραπόδοσή του έναντι του S&P 500 από το 2006, την ώρα που η Γερμανία ετοιμάζεται να ανοίξει τη δημοσιονομική κάνουλα και οι εταιρικές κερδοφορίες προβλέπεται να ανακάμψουν. Η τελευταία έρευνα της Bank of America δείχνει τους επενδυτές πλέον καθαρά overweight στην Ευρώπη και ελαφρώς underweight στις ΗΠΑ.

Η εμπορική σύγκρουση που πυροδότησε η κυβέρνηση Τραμπ και η ανησυχία για φουσκωμένα μεγέθη του αμερικανικού τεχνολογικού κλάδου συνέβαλαν στη μετατόπιση ενδιαφέροντος. Χώρες με έντονο εγχώριο οικονομικό προσανατολισμό, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, αναδείχθηκαν στις αγαπημένες των επενδυτών, καθώς πλήττονται λιγότερο από τις διεθνείς πιέσεις.

Μέρος της ευρωπαϊκής υπεραπόδοσης οφείλεται στην ενίσχυση του ευρώ, το οποίο έχει ανατιμηθεί κατά 12% έναντι του δολαρίου μέσα στο 2025. Η αύξηση των γερμανικών δαπανών για την άμυνα και για τις υποδομές προσέφερε ώθηση στη συζήτηση περί οικονομικής αναζωογόνησης. Παράλληλα, το αποδυναμωμένο δολάριο υπό το βάρος των δασμών Τραμπ και των ανησυχιών για το τέλος της «αμερικανικής εξαιρετικότητας», ενίσχυσε τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών αγορών σε όρους δολαρίου.

Κλαδικά, οι τράπεζες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ράλι — με άνοδο 67% — υποστηριζόμενες από ισχυρά κέρδη και αναθέρμανση της δραστηριότητας εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι αμυντικοί όμιλοι όπως Rheinmetall και Leonardo επωφελούνται από τις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες, ενώ οι εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κερδίζουν από την εκρηκτική ζήτηση που δημιουργεί η υποδομή AI. Ακόμη και ο κλάδος πολυτελείας, μετά από περιόδους αδυναμίας, δείχνει σημάδια ανάκαμψης, ενώ τα ευρωπαϊκά μεταλλεύματα έχουν μετατραπεί σε στρατηγική επιλογή για τους επενδυτές της ενεργειακής μετάβασης.

Παρότι η ευφορία είναι διάχυτη, κάποιοι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι προσδοκίες ίσως έχουν φουσκώσει υπερβολικά. Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, τα ερωτήματα γύρω από τη γερμανική τόνωση της οικονομίας και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από την Κίνα σε αυτοκινητοβιομηχανία και καταναλωτικά αγαθά αποτελούν κινδύνους. Ωστόσο, ακόμη κι έτσι, οι ευρωπαϊκές μετοχές παραμένουν φθηνές: ο Stoxx 600 διαπραγματεύεται με discount 35% έναντι του S&P 500, ένα χάσμα που μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός για νέες εισροές κεφαλαίων.

Οι ροές κεφαλαίων άλλωστε δείχνουν ότι το κλίμα αλλάζει: Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν προσελκύσει περίπου 52 δισ. δολ. φέτος, αντιστρέφοντας τις μεγάλες εκροές του 2024. Αν η Ευρώπη διατηρήσει την τρέχουσα δυναμική και επιβεβαιώσει ότι η ανάκαμψη είναι διατηρήσιμη, τότε η κυριαρχία της στα παγκόσμια χρηματιστήρια ίσως αποδειχθεί κάτι περισσότερο από μια παρένθεση. Ίσως σηματοδοτεί την επάνοδο της ηπείρου ως ισχυρού επενδυτικού πόλου.

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