Volkswagen: Επενδύσεις €160 δισ. έως το 2030 εν μέσω κρίσης σε Κίνα και ΗΠΑ

Ο Όμιλος Volkswagen ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει 160 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Όλιβερ Μπλουμ, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για αυστηρότητα λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία, κυρίως στις βασικές αγορές της, την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος ενός ανανεωμένου πενταετούς επενδυτικού σχεδίου και επικεντρώνεται στη Γερμανία και την Ευρώπη, καλύπτοντας τομείς όπως η παραγωγή, τα προϊόντα και οι υποδομές, με μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, όπως οι κυψέλες μπαταριών, το λογισμικό και η αυτόνομη οδήγηση.

Οι δαπάνες του ομίλου συγκρίνονται με 165 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2025-2029 και 180 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2024-2028, με το 2024 να είναι το έτος κορύφωσης. Η στρατηγική αυτή προκύπτει ως απάντηση στις συνέπειες των αμερικανικών δασμών και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τα κέρδη της Porsche, μιας από τις πιο σημαντικές μάρκες του ομίλου, που βασίζεται έντονα στις αγορές των ΗΠΑ και της Κίνας.

Ο Όλιβερ Μπλουμ δήλωσε ότι οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε τεχνολογικές εξελίξεις και παραγωγή στην Ευρώπη, ενώ αναφέρθηκε και σε πιθανά σχέδια για την κατασκευή εργοστασίου της Audi στις ΗΠΑ, αν εξασφαλιστεί σημαντική οικονομική υποστήριξη από την αμερικανική κυβέρνηση. Παράλληλα, η Porsche εξετάζει τη δυνατότητα τοπικής παραγωγής στην Κίνα, με στόχο την κατασκευή μοντέλων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς.

Η Volkswagen, με έδρα το Βόλφσμπουργκ, είναι μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως και κατέχει σημαντικό μερίδιο στην αγορά της Ευρώπης. Ο όμιλος έχει επεκταθεί με την απόκτηση κορυφαίων μαρκών, όπως η Porsche, η Audi, η Lamborghini, και η Ducati, ενώ έχει ισχυρή παρουσία και στην Κίνα, αν και οι πωλήσεις στην περιοχή έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1937 και έγινε γνωστή για το Beetle, έχει περάσει από σημαντικές αλλαγές και αναδιαρθρώσεις, με πιο πρόσφατη την αποκαλυφθείσα υπόθεση το 2015, όταν αποδείχθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει παράνομες τεχνολογίες για να παραπλανήσει τις περιβαλλοντικές αρχές σχετικά με τις εκπομπές ρύπων.