ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσιάρας για αγροτικές επιδοτήσεις: Υπόσχεση για καταβολή πληρωμών €1 δισ. εντός του μήνα
Πολιτική
11:32 - 08 Δεκ 2025

Τσιάρας για αγροτικές επιδοτήσεις: Υπόσχεση για καταβολή πληρωμών €1 δισ. εντός του μήνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές πληρωμές και μέτρα ανακούφισης για τον παραγωγικό κόσμο, τα όνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, τη Δευτέρα (8/12). την ίδια ώρα που οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, επεκτείνοντας τα μπλόκα σε δρόμους, τελωνεία και λιμάνια.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έχει καταβληθεί, όπως και μέρος των πληρωμών για βιολογική γεωργία, το μητρώο, την αντιμετώπιση ρύπανσης, το Μέτρο 23 και παλιές αυτόχθονες φυλές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του χρόνου οι συνολικές πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Ο κ. Τσιάρας δήλωσε πως αναγνωρίζει τις δυσκολίες του αγροτικού κόσμου, λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και των καθυστερήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά υπογράμμισε ότι «η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ στοχεύει στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη. Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα». Σημείωσε ότι τα χρήματα που προηγουμένως δεν κατευθύνονταν σωστά θα διανεμηθούν υπέρ των πραγματικών αγροτών.

Ο Υπουργός στάθηκε επίσης στα μέτρα για το κόστος παραγωγής: «Για πρώτη φορά υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή του 100% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Πρόσφατα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση 50% ανά δικαιούχο», ενώ τόνισε ότι τα προβλήματα σχετικά με την αναγνώριση τιμολογίων και τον επαναπροσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου «μπορούν να λυθούν μέσω συνεργασίας με τους εκπροσώπους των αγροτών».

Σε ό,τι αφορά τον διάλογο με τους αγρότες, ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι «η πόρτα του διαλόγου στο Υπουργείο είναι ανοιχτή. Ο διάλογος μπορεί να γίνει άμεσα, ακόμη και σήμερα ή αύριο. Όλα τα λογικά αιτήματα που μπορούν να ικανοποιηθούν, συζητιούνται και επιλύονται». Τόνισε ότι ο διάλογος αποτελεί το μέσο για να βρεθούν λύσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της παραγωγής χωρίς περιττή ένταση. Εξήγησε όμως ότι για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση και συγκεκριμένη ατζέντα από την πλευρά των αγροτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Ενώ υπογράμμισε πως: «το να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τόσο μεγάλη ένταση το σύνολο του παραγωγικού κόσμου της χώρας, χωρίς να έρχεται ταυτόχρονα να συζητήσουμε, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και να αναζητήσουμε τη λύση, προφανώς συνιστά ένα ζήτημα που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζει ένα τεράστιο άλλο σύνολο κοινωνικών ομάδων με άλλου είδους ζητήματα και με άλλου είδους θέματα».

Στο μέτωπο της κτηνοτροφίας, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των βοοειδών και στην αποζημίωση των κτηνοτρόφων: «Η πολιτεία έχει δώσει τη μεγαλύτερη αποζημίωση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ πρόσφατα δίνουμε επιπλέον 50% για ζωοτροφές, ανακουφίζοντας το σύνολο των κτηνοτρόφων».

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας επανέλαβε τη σημασία της συνεργασίας και της διαφάνειας: «Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο. Πρέπει όλοι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι της συζήτησης, ώστε να βρούμε λύσεις για τους πραγματικούς αγρότες και να διασφαλίσουμε τη συνέχεια του πρωτογενούς τομέα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-desnfz4xwyvt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 11:34
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες για διάλογο, «με ανοιχτούς δρόμους»
Πολιτική

Νέο μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες για διάλογο, «με ανοιχτούς δρόμους»

Jumbo: Αύξηση των πωλήσεων κατά 8% στο ενδεκάμηνο
Επιχειρήσεις

Jumbo: Αύξηση των πωλήσεων κατά 8% στο ενδεκάμηνο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Politico: «Ρήγμα» στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ - Έντονη αντιπαράθεση Βορρά - Νότου
Ειδήσεις

Politico: «Ρήγμα» στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ - Έντονη αντιπαράθεση Βορρά - Νότου

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους
Ειδήσεις

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ
Πολιτική

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαλλάχθηκε ο Ανεστίδης - «Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι»
Ειδήσεις

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαλλάχθηκε ο Ανεστίδης - «Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:54

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 17:39

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:37

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:36

REVOIL: Παραίτηση της Μαρίας Σάββα και εκλογή της Μαρίας Ελένης Μπουζούρα στο Δ.Σ.

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:24

Μουντιάλ 2026: Η μπάλα κυλά, τα δισεκατομμύρια τρέχουν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:22

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ