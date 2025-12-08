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Συρία: Ένας χρόνος από την πτώση του Ασάντ - Η χώρα εξακολουθεί να αναζητά τη σταθερότητα
Ειδήσεις
11:20 - 08 Δεκ 2025

Συρία: Ένας χρόνος από την πτώση του Ασάντ - Η χώρα εξακολουθεί να αναζητά τη σταθερότητα

Reporter.gr Newsroom
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Οι Σύροι τίμησαν τη Δευτέρα (8/12) την πρώτη επέτειο της ανατροπής του Μπασάρ αλ-Άσαντ και της σιδηράς διακυβέρνησής του, καθώς το κατακερματισμένο έθνος πασχίζει να βρει σταθερότητα και να ανακάμψει μετά από χρόνια πολέμου. 

Σύμφωνα με το Reuters, επίσημοι εορτασμοί έχουν προγραμματιστεί για την κεντρική Πλατεία των Ομεϋαδών στη Δαμασκό, η οποία έχει κατακλυστεί από πανηγυρικές συγκεντρώσεις ενόψει της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς και σε άλλα μέρη της χώρας. Αναμένονται επίσης στρατιωτικές παρελάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άσαντ διέφυγε από τη Συρία προς τη Ρωσία πριν από έναν χρόνο, όταν οι αντάρτες υπό την ηγεσία του νέου προέδρου της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, κατέλαβαν τη Δαμασκό και τερμάτισαν την εξουσία του, μετά από περισσότερα από 13 χρόνια πολέμου που ξεκίνησε από μια εξέγερση εναντίον του Άσαντ.

Από την πλευρά του, ο Σαράα τίμησε την περίσταση εκτελώντας προσευχές τα ξημερώματα στο Τζαμί των Ομεϋαδών στη Δαμασκό, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA. Ήταν ντυμένος με στρατιωτική στολή, παρόμοια με εκείνη που φορούσε κατά τη διάρκεια της νικηφόρας εκστρατείας των ανταρτών υπό την καθοδήγηση της ισλαμιστικής του ομάδας Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, ανέφερε το πρακτορείο.

Ο Σαράα υποσχέθηκε να οικοδομήσει μια δίκαιη και ισχυρή Συρία.

«Από τον βορρά έως τον νότο και από την ανατολή έως τη δύση, Θεού θέλοντος, θα ξαναχτίσουμε μια ισχυρή Συρία με μια δομή αντάξια του παρόντος και του παρελθόντος της», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι Σύροι παροτρύνονται να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις σε ένδειξη ενότητας

Ο Σαράα, πρώην διοικητής της αλ Κάιντα, έχει φέρει μεγάλες αλλαγές που έχουν αναδιαμορφώσει τις διεθνείς σχέσεις της Συρίας. Έχει οικοδομήσει σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει κερδίσει την υποστήριξη των αραβικών κρατών του Κόλπου και της Τουρκίας και έχει στραφεί μακριά από τους υποστηρικτές του Άσαντ, το Ιράν και τη Ρωσία. Οι δυτικές κυρώσεις που είχαν παραλύσει το συριακό κράτος έχουν σε μεγάλο βαθμό αρθεί.

Ο Σαράα έχει υποσχεθεί επίσης να αντικαταστήσει το βίαιο αστυνομικό κράτος του Άσαντ με μια χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη τάξη πραγμάτων.

Ωστόσο, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ξεσπάσματα σεχταριστικής βίας, προκαλώντας νέες εκτοπίσεις και τροφοδοτώντας τη δυσπιστία μειονοτήτων προς την κυβέρνηση του Σαράα, καθώς εκείνος αγωνίζεται να επαναφέρει ολόκληρη τη Συρία υπό την εξουσία της Δαμασκού.

Από τη μεριά της, η κουρδική διοίκηση που ελέγχει τη βορειοανατολική Συρία απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις για λόγους ασφαλείας, επικαλούμενη αυξημένη δραστηριότητα «τρομοκρατικών κυττάρων» που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την περίσταση. Συνεχάρη επίσης τους Σύρους για την επέτειο.

Η κουρδική διοίκηση έχει προσπαθήσει να διαφυλάξει την περιφερειακή της αυτονομία, ενώ στον νότο, ορισμένοι Δρούζοι -οπαδοί μιας μειονοτικής σέκτας που αποτελεί παρακλάδι του Ισλάμ- απαιτούν ανεξαρτησία στην επαρχία Σουβέιντα, αφότου εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί τον Ιούλιο σε θανατηφόρες συγκρούσεις με κυβερνητικές δυνάμεις.

Τέσσερα ακόμη χρόνια μεταβατικής περιόδου μέχρι τις εκλογές

Ο Σαράα είπε σε συμμετέχοντες σε φόρουμ στο Κατάρ το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι «η Συρία σήμερα ζει τις καλύτερές της στιγμές», παρά τα επεισόδια βίας που έχουν σημειωθεί, υποσχόμενος λογοδοσία για όσους ευθύνονται.

Ταυτόχρονα σημείωσε ότι η μεταβατική περίοδος υπό την ηγεσία του θα συνεχιστεί για ακόμη τέσσερα χρόνια, ώστε να στηθούν θεσμοί, νόμοι και ένα νέο σύνταγμα -το οποίο θα τεθεί σε δημοψήφισμα- και στη συνέχεια η χώρα θα διεξαγάγει εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαράα διαθέτει ευρείες εξουσίες βάσει του προσωρινού συντάγματος που εγκρίθηκε τον Μάρτιο. Οι αρχές διοργάνωσαν μια έμμεση ψηφοφορία για τη συγκρότηση κοινοβουλίου τον Οκτώβριο. Ωστόσο, ο Σαράα δεν έχει ακόμη επιλέξει το ένα τρίτο από τα 210 μέλη, όπως προβλέπει το σύνταγμα. Η οικογένεια Άσαντ, μέλη της μειονοτικής αλαουιτικής κοινότητας της Συρίας, κυβερνούσε τη χώρα επί 54 χρόνια.

Ο συριακός πόλεμος σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και εκτόπισε εκατομμύρια ακόμη από το 2011, οδηγώντας περίπου πέντε εκατομμύρια σε γειτονικές χώρες ως πρόσφυγες.

Η Υπηρεσία Προσφύγων του ΟΗΕ δήλωσε τη Δευτέρα ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες, καθώς και 1,9 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι, έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους από τότε που ο Άσαντ ανατράπηκε, αλλά η μείωση της παγκόσμιας χρηματοδότησης ενδέχεται να αποθαρρύνει άλλους.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Συρίας, μιλώντας σε συνέδριο του Reuters NEXT την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι η επιστροφή περίπου 1,5 εκατομμυρίων προσφύγων συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ αναφέρει ότι οι ανθρωπιστικές ανάγκες σε όλη τη Συρία είναι οξείες, με περίπου 16,5 εκατομμύρια ανθρώπους να χρειάζονται βοήθεια το 2025.

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