Νέο μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες για διάλογο, «με ανοιχτούς δρόμους»

Νέο μήνυμα στους αγρότες για διάλογο απηύθυνε τη Δευτέρα (8/12) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας, ωστόσο, ως όρο να μην υπάρχουν μπλόκα. «Ο διάλογος θα πρέπει να γίνει με ανοιχτούς και όχι κλειστούς δρόμους», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα», υποστήριξε ότι «οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις μπορούν να στρέψουν την κοινωνία απέναντι στους αγρότες που έχουν δικαιολογημένα αιτήματα».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει συγκεκριμένη εκπροσώπηση των αγροτών και συγκεκριμένα αιτήματα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει κλίμα συνεννόησης και όχι τυφλές διαμαρτυρίες.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ακόμα ότι οι όποιες λύσεις θα δοθούν εντός ευρωπαϊκού πλαισίου, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά προηγούμενων κυβερνήσεων. «Δεν πρόκειται να τάξουμε χρήματα που δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε και μετά να μας τα ζητάει η Ευρώπη πίσω», τόνισε.



Θέτοντας ως προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδέχθηκε τις καθυστερήσεις, όμως είπε ότι είναι αναγκαιότητα. «Δεν είναι δυνατόν να μην πληρώνονται οι έντιμοι αγρότες επειδή το σύστημα είχε στηθεί με κανόνες άλλων δεκαετιών», είπε.

Ο Πρωθυπουργός δεν έκανε, πάντως,κάποιο σχόλιο για τις τοποθετήσεις των πρώην πρωθυπουργών της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι τάχθηκαν στο πλευρό των αγροτών, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση.