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Ευρωαγορές: Ελαφρώς πτωτικό κλείσιμο εν αναμονή της απόφασης της Fed
Χρηματιστήρια
20:00 - 08 Δεκ 2025

Ευρωαγορές: Ελαφρώς πτωτικό κλείσιμο εν αναμονή της απόφασης της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν ελαφρώς χαμηλότερα τη Δευτέρα 8/12, καθώς οι παγκόσμιοι επενδυτές επικεντρώθηκαν στην επικείμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αυτήν την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,07% στις 578,36 μονάδες, με τα μεγαλύτερα περιφερειακά χρηματιστήρια και τους τομείς να παρουσιάζουν μικτές επιδόσεις. Πιο αναλυτικά, οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν ως εξής:

Γερμανικός DAX: 24.055,69 μονάδες, +0,11%

Γαλλικός CAC 40: 8.108,43 μονάδες, -0,08%

Βρετανικός FTSE 100: 9.645,09 μονάδες, -0,23%

Ιταλικός MIB: 43.432,82, 0,00%

Ισπανικός IBEX 35: 16.712,20 μονάδες, +0,14%

Η Fed αναμένεται ευρέως να μειώσει το βασικό επιτόκιο στη τελευταία συνεδρίαση του έτους, με τους επενδυτές να τιμολογούν περίπου 87% πιθανότητα μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Η απόφαση της Fed θα καθορίσει το σκηνικό για άλλες κεντρικές τράπεζες, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν τις τελευταίες συνεδριάσεις πολιτικής τους αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη.

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα θα ανακοινώσει την Πέμπτη τις τελευταίες ενημερώσεις πολιτικής της, ενώ την επόμενη εβδομάδα οι αποφάσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένονται στις 18 Δεκεμβρίου. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα πραγματοποιήσει επίσης την τελευταία συνεδρίαση πολιτικής της για το 2025 στις 19 Δεκεμβρίου.

Οι μετοχές στον τομέα της άμυνας, όπως οι Renk, Rheinmetall και Hensoldt, σημείωσαν άνοδο 5,5%, 3,6% και 2,2% αντίστοιχα, με τον δείκτη Stoxx 600 Aerospace and Defense να κλείνει 1,6% υψηλότερα. Η Citi αναβάθμισε τη Renk από ουδέτερη σε αγορά, επισημαίνοντας ότι οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να αυξάνονται, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Στον τεχνολογικό τομέα, οι Ολλανδικές εταιρείες BESI και ASMI σημείωσαν άνοδο 5,2% και 6,9% αντίστοιχα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να αποκτά δυναμική, ενώ η ASML έκλεισε 1,2% υψηλότερα.

Στην επιχειρηματική επικαιρότητα, η εταιρεία παγωτού της Unilever, Magnum Ice Cream Company, έκανε ντεμπούτο στο χρηματιστήριο της Αμστερνταμ με τιμή αναφοράς 12,80 ευρώ, ανοίγοντας στα 12,20 ευρώ και κλείνοντας στα 12,97 ευρώ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Peter ter Kulve τόνισε ότι ως ανεξάρτητη εταιρεία θα είναι πιο ευέλικτη και φιλόδοξη από ποτέ.

Η Unilever έκλεισε με πτώση περίπου 2%, ενώ οι μετοχές της γαλλικής εταιρείας καλλυντικών L’Oreal σημείωσαν πτώση 2% μετά την ανακοίνωση ότι θα αυξήσει το ποσοστό της στην αμερικανική εταιρεία φροντίδας δέρματος Galderma στο 20%, από 10% προηγουμένως.

Παράλληλα, ο Elon Musk ζήτησε την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την επιβολή προστίμου 120 εκατ. ευρώ στην εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης X για «παραπλανητικό» μπλε σήμα ελέγχου και έλλειψη διαφάνειας στη διαφημιστική βάση δεδομένων.

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