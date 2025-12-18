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Wall σε άνοδο, λόγω χαμηλότερου του αναμενόμενου πληθωρισμού - «Άλμα» 13% της Micron
Χρηματιστήρια
17:03 - 18 Δεκ 2025

Wall σε άνοδο, λόγω χαμηλότερου του αναμενόμενου πληθωρισμού - «Άλμα» 13% της Micron

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές κινείται ανοδικά στο ξεκίνημα της την Πέμπτη 18/12, καθώς η Wall Street αξιολόγησε τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία αποδείχθηκαν χαμηλότερα των εκτιμήσεων, σε συνδυασμό με τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της Micron.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 32 μονάδες ή 0,67% στις 48.208,08 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 1,03% στις 6.790,60 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει κέρδη 1,36% στις 23.001,921 μονάδες.

Η μετοχή της Micron Technology «εκτινάχθηκε» κατά 13%, καθώς η εταιρεία ημιαγωγών ξεπέρασε τις προβλέψεις της Wall Street τόσο σε έσοδα όσο και σε κέρδη για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού της έτους και παρουσίασε ισχυρή πρόβλεψη εσόδων για την τρέχουσα περίοδο. Η μετοχή της Micron συνέβαλε στην αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είχε παρουσιάσει σημάδια κόπωσης τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Η καθυστερημένη έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) Νοεμβρίου, η πρώτη που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη λήξη του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, έδειξε ότι ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7%, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας (BLS). Ο δομικός πληθωρισμός (core CPI), που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, διαμορφώθηκε στο 2,6% σε ετήσια βάση. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν ποσοστά 3,1% και 3% αντίστοιχα.

Η έκθεση δεν περιλάμβανε μηνιαίες μεταβολές, καθώς η δημοσίευσή της είχε αναβληθεί από την αρχική ημερομηνία της 10ης Δεκεμβρίου. Το BLS είχε ακυρώσει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων πληθωρισμού Οκτωβρίου στα τέλη Νοεμβρίου, λόγω του μεγαλύτερου σε διάρκεια κυβερνητικού shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, τα στοιχεία της Πέμπτης δεν περιείχαν όλα τα συνήθη δεδομένα ενός τυπικού CPI. Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι δεν ήταν δυνατή η αναδρομική συλλογή των στοιχείων Οκτωβρίου, αν και χρησιμοποιήθηκαν «μη ερευνητικές πηγές δεδομένων» για τον υπολογισμό του δείκτη.

Λόγω της απουσίας στοιχείων σύγκρισης με τον Οκτώβριο, οι οικονομολόγοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το αν τα δεδομένα σηματοδοτούν την αρχή μιας διαρκούς αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού. Παρ’ όλα αυτά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενίσχυσαν περαιτέρω τα κέρδη τους μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, καθώς και οι νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

«Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της Fed, ανθεκτικής ανάπτυξης και προόδου στην τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις μετοχές, τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς», δήλωσε η Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρσαρντι, επικεφαλής επενδύσεων για την Αμερική και παγκόσμια επικεφαλής μετοχών της UBS Global Wealth Management.

Η άνοδος της Πέμπτης έρχεται μετά από μια δύσκολη συνεδρίαση για τις αγορές, η οποία είχε επηρεαστεί από σημαντικές απώλειες σε κορυφαίες μετοχές ημιαγωγών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο S&P 500 και ο Dow Jones έκλεισαν την προηγούμενη ημέρα την τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίασή τους, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, χάνοντας 1,8%.

Κατά την κανονική συνεδρίαση, η Oracle υποχώρησε πάνω από 5%, μετά από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο ο βασικός επενδυτής της εταιρείας υποδομών cloud αποχώρησε από το έργο κατασκευής κέντρου δεδομένων ύψους 10 δισ. δολαρίων στο Μίσιγκαν. Οι ανησυχίες για το υψηλό κόστος τέτοιων μεγάλων έργων δημιούργησαν αναταράξεις στην αγορά και οδήγησαν σε πτώση και άλλες μετοχές του κλάδου. Η Broadcom έχασε 4,5%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι μετοχές των Nvidia και Advanced Micro Devices.

Παρά τη μετατόπιση των επενδυτών μακριά από τις τεχνολογικές μετοχές το τελευταίο διάστημα, ο κλάδος της τεχνολογίας παραμένει σε τροχιά να ολοκληρώσει το 2025 με συνολική άνοδο περίπου 19%.

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