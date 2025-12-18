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Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με άνοδο μετά τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών
Χρηματιστήρια
19:52 - 18 Δεκ 2025

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με άνοδο μετά τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης 18/12 με κέρδη, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών που ανακοινώθηκαν την ίδια ημέρα. 

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,96% και τις 585,34 μονάδες στο κλείσιμο. Όσον αφορά τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια:

Γερμανικός DAX: 24.197,00 μονάδες, +0,99%

Γαλλικός CAC 40: 8.150,64 μονάδες, +0,80%

Βρετανικός FTSE 100: 9.837,77 μονάδες, +0,65%

Ιταλικός MIB: 44.463,28, +0,82%

Ισπανικός IBEX 35: 17.132,60 μονάδες, +1,15%

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια στο 2%, ενώ οι κεντρικές τράπεζες της Σουηδίας (Riksbank) και της Νορβηγίας (Norges Bank) επίσης δεν προχώρησαν σε αλλαγές.

Η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε το επιτόκιό της από 4% σε 3,75%, σε μία κίνηση που είχε αναμένεται ευρέως και φέρνει το βασικό επιτόκιο της Βρετανίας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου μειώθηκε κατά περίπου 1 μονάδα βάσης στο 4,474%, ενώ η απόδοση του διετούς αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 3,734%. Η στερλίνα παρέμεινε αμετάβλητη έναντι του δολαρίου, όπως και ο δείκτης FTSE 100.

Η Norges Bank διατήρησε επίσης τα επιτόκια στο 4%, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν ότι η επόμενη μείωση πιθανόν να μην έρθει πριν το καλοκαίρι του 2026. Η τράπεζα τόνισε ότι η οικονομία παραμένει αβέβαιη, αλλά αν εξελιχθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις, τα επιτόκια θα μειωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι πολιτικής θεωρούν ότι μια περιοριστική νομισματική πολιτική παραμένει αναγκαία, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός.

Στο χρηματιστήριο, οι μετοχές της BP έκλεισαν με πτώση 1,2% μετά την ανακοίνωση ότι ο νέος CEO θα είναι η Meg O’Neill, αντικαθιστώντας τον Murray Auchincloss. Αντίθετα, η αλυσίδα ξενοδοχείων Whitbread (ιδιοκτήτρια της Premier Inn) ενισχύθηκε κατά 6,3%, καθώς έλαβε άδεια για τη μετατροπή πρώην γραφειακού κτηρίου σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο.

Η γερμανική εταιρεία Rational, κατασκευαστής επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας, έκλεισε με άνοδο 5,2% μετά την αναβάθμισή της σε «αγορά» από την UBS, η οποία αύξησε την τιμή-στόχο από 750 σε 785 ευρώ. Οι μετοχές σχετιζόμενες με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι ASML και ASMI, ενισχύθηκαν 2,1% και 1,9% αντίστοιχα, παρά τις ανησυχίες στις αγορές των ΗΠΑ.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι αμερικανικές μετοχές ανέκαμψαν μετά από χαμηλότερα του αναμενόμενου στοιχεία για τον πληθωρισμό, το πρώτο δημόσιο report μετά το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα. Οι αγορές αντέδρασαν σε αντίθεση με την προηγούμενη συνεδρίαση, όπου οι τεχνολογικές μετοχές είχαν υποστεί ισχυρές πιέσεις, κυρίως λόγω της υψηλής κεφαλαιακής δαπάνης για μεγάλα έργα data center, όπως της Oracle. Οι μετοχές της Broadcom, Nvidia και Advanced Micro Devices είχαν σημειώσει πτώση.

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