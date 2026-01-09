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Σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών η Wall Street – Στο επίκεντρο τα μάκρο και οι δασμοί
Χρηματιστήρια
16:49 - 09 Ιαν 2026

Σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών η Wall Street – Στο επίκεντρο τα μάκρο και οι δασμοί

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά την Παρασκευή (9/1), μετά τη δημοσίευση της τελευταίας έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ και ενώ οι επενδυτές αναμένουν ενδεχόμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημειώνει ήπια κέρδη 0,04% στις 49.287,52 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,20% στις 6.935,46 μονάδες και ο Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,32% στις 23.556,83 μονάδες.

Σύμφωνα με την έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου, οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 50.000, λιγότερες από τις 73.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Παρότι τα στοιχεία ήταν ελαφρώς ασθενέστερα των εκτιμήσεων, έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να κινείται με αργό αλλά σταθερό ρυθμό, με τις αγορές να προσδοκούν επιτάχυνση της ανάπτυξης τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε οριακά στο 4,4%, έναντι πρόβλεψης για 4,5%, εξέλιξη που οι επενδυτές εξέλαβαν ως ένδειξη ότι η οικονομική βελτίωση πλησιάζει.

«Η έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου έδωσε την πρώτη καθαρή εικόνα της αγοράς εργασίας μετά το τέλος του κυβερνητικού “shutdown”, χωρίς ωστόσο να προσφέρει σαφή συμπεράσματα λόγω των μεικτών ενδείξεων», δήλωσε ο Τζεφ Σουλτς, επικεφαλής οικονομικής και επενδυτικής στρατηγικής της ClearBridge Investments. Όπως σημείωσε, τα δεδομένα αυτά αναμένεται να διατηρήσουν τη Fed σε στάση αναμονής, αν και η κεντρική τράπεζα θα παραμείνει σε επιφυλακή για ενδεχόμενη περαιτέρω επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον και στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο ενδέχεται να αποφανθεί για τη νομιμότητα των δασμών Τραμπ — απόφαση που θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο την εμπορική πολιτική όσο και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Δεν είναι, ωστόσο, βέβαιο ότι η απόφαση θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας.

«Οι εταιρείες τηρούν στάση αναμονής πριν προχωρήσουν σε αναπλήρωση αποθεμάτων, έως ότου ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τους δασμούς», δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Wells Fargo, Όσουνγκ Κουόν. «Μετά την απόφαση, ενδέχεται να δούμε επανεκκίνηση του βιομηχανικού κύκλου».

Οι αμερικανικές αγορές παραμένουν σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών, με τον S&P 500 να ενισχύεται περίπου 1%, τον Dow Jones κατά 2,1% και τον Nasdaq κατά 1,1%.

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