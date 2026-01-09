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Η ΕΕ ποντάρει στη Mercosur παρά τις αντιδράσεις των αγροτών – Στο βάθος οι δασμοί Τραμπ και η Κίνα
Ειδήσεις
16:35 - 09 Ιαν 2026

Η ΕΕ ποντάρει στη Mercosur παρά τις αντιδράσεις των αγροτών – Στο βάθος οι δασμοί Τραμπ και η Κίνα

Reporter.gr Newsroom
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Το εμπόριο βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας στις Βρυξέλλες, μετά την απόφαση των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν τη συμφωνία με τη Mercosur, το μπλοκ των χωρών της Νότιας Αμερικής που περιλαμβάνει την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, τη Βραζιλία και την Παραγουάη. Η συμφωνία, η οποία διαπραγματευόταν επί 25 χρόνια, αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει διαπραγματευτεί ποτέ η ΕΕ.

Η πορεία της, ωστόσο, μόνο ομαλή δεν υπήρξε. Διαδηλωτές κατέκλυσαν χθες το Παρίσι ενόψει της ψηφοφορίας, ενώ σήμερα Πολωνοί αγρότες βγήκαν στους δρόμους της Βαρσοβίας, προειδοποιώντας για πολυήμερες κινητοποιήσεις. Στη γαλλική πρωτεύουσα, αγρότες απέκλεισαν με τρακτέρ την Αψίδα του Θριάμβου και άλλα εμβληματικά σημεία, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση να μην υποστηρίξει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Νότιας Αμερικής.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η συμφωνία πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκτιμάται ότι θα «σφραγιστεί» επισήμως την επόμενη εβδομάδα στη Νότια Αμερική. Παρ’ όλα αυτά, οι βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ δεν ενισχύουν την εικόνα των Βρυξελλών, σε μια περίοδο που η Ένωση επιχειρεί να εμφανιστεί ως αξιόπιστη εμπορική δύναμη και να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση των πρεσβευτών της ΕΕ, Γαλλία, Πολωνία, Ιρλανδία, Ουγγαρία και Αυστρία καταψήφισαν τη συμφωνία, ενώ το Βέλγιο απείχε. Η Ιταλία, που τις τελευταίες εβδομάδες θεωρούνταν η «κρίσιμη ψήφος», τελικά τάχθηκε υπέρ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfk6h4ndpvpt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η επιλογή να προχωρήσει η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις αρκετών κρατών-μελών ενδέχεται να τροφοδοτήσει ευρωσκεπτικιστικά αφηγήματα περί δημοκρατικού ελλείμματος και λογοδοσίας στην ΕΕ. Ήδη, η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν κάλεσε τη Γαλλία να αναστείλει τη συνεισφορά της στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Την ίδια στιγμή, το εμπόριο απασχολεί τις Βρυξέλλες και σε ένα δεύτερο μέτωπο. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρακολουθούν στενά την αναμενόμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι είχαν επιβληθεί εν μέρει για να αντιμετωπιστεί το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την ΕΕ. Μια ενδεχόμενη απόφαση κατά των δασμών θα μπορούσε να υποχρεώσει την αμερικανική κυβέρνηση να επιστρέψει τα ποσά που έχει ήδη εισπράξει.

«Ο νόμος είναι με το μέρος μας», δήλωσε ο σύμβουλος εμπορίου του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο, στο Bloomberg, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει «μια ολόκληρη αλφαβητική σούπα» εργαλείων για την άσκηση της εμπορικής της πολιτικής, όπως το Άρθρο 232, που ήδη εφαρμόζεται σε χάλυβα και αλουμίνιο.

Ο Ναβάρο, γνωστός για τη σκληρή του στάση απέναντι στην Κίνα, κάλεσε επίσης την ΕΕ να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα. «Ενθαρρύνουμε έντονα την Ευρώπη να υιοθετήσει ακριβώς το ίδιο επίπεδο δασμών», είπε, υποστηρίζοντας ότι όταν οι ΗΠΑ περιορίζουν τις κινεζικές εξαγωγές, αυτές κατευθύνονται σε αγορές όπως η Ευρώπη και το Μεξικό. Όπως πρόσθεσε, το Μεξικό ακολούθησε το αμερικανικό παράδειγμα επιβάλλοντας δασμούς 50% στην Κίνα και η Ευρώπη θα πρέπει να πράξει το ίδιο, επεκτείνοντας τα μέτρα πέρα από τον χάλυβα και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2026 - 18:17
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