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Κέρδη στη Wall Street με οδηγό τον τεχνολογικό κλάδο
Χρηματιστήρια
16:38 - 15 Ιαν 2026

Κέρδη στη Wall Street με οδηγό τον τεχνολογικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
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Οι βασικοί δείκτες της Wall Street κινούνται ανοδικά την Πέμπτη (15/1), καθώς οι επενδυτές επιχείρησαν να ανακάμψουν έπειτα από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημειώνει κέρδη 0,28% στις 49.289,22 μονάδες, ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,54% στις 6.965,00 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,77% στις 23.653,18 μονάδες.

Την άνοδο οδηγούν οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Η εταιρεία ανακοίνωσε ρεκόρ τριμήνου με αύξηση κερδών κατά 35%, γεγονός που αναζωπύρωσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της Taiwan Semi εκτινάχθηκε κατά 6%, η Micron Technology κατέγραψε άνοδο 3%, ενώ Nvidia και AMD κέρδισαν πάνω από 1% η καθεμία.

Οι κινήσεις αυτές καταγράφηκαν παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε προεδρικό διάταγμα για την επιβολή δασμού 25% σε ορισμένους ημιαγωγούς. Ωστόσο, τα τσιπ που εισάγονται για την ενίσχυση της αμερικανικής τεχνολογικής εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιρούνται από το μέτρο, περιορίζοντας τις ανησυχίες της αγοράς.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Morgan Stanley σημειώνει άνοδο άνω του 1% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Αντίθετα, η Goldman Sachs υποχωρεί ελαφρώς, παρά τα καλύτερα του αναμενομένου κέρδη.

Θετικό κλίμα δημιούργησε και η πτώση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent και το αμερικανικό WTI να υποχωρούν σχεδόν 3%. Παράλληλα, τα στοιχεία για την αγορά εργασίας έδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκαν στις 198.000, χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, από τις εντάσεις με το Ιράν έως τις συζητήσεις ΗΠΑ–Δανίας για τη Γροιλανδία, που εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.

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