Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν κοντά στο 4%, καθώς ο Τραμπ καθησυχάζει για αποκλιμάκωση στο Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση κοντά στο 4% την Πέμπτη, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν έχουν σταματήσει, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν και για ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα futures του Brent υποχωρούν κατά 2,84 δολάρια ή 3,58%, και διαμορφώνονται αυτή την ώρα στα 64,15 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έχασε 2,68 δολάρια ή 3,56%, σκαρφαλώνοντας στα 59,81 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, τα συμβόλαια Brent είχαν ανέβει πάνω από 66,50 δολάρια το βαρέλι, αλλά επέστρεψαν σχεδόν στα προηγούμενα επίπεδα μετά τις δηλώσεις Τραμπ που μείωσαν τις προσδοκίες για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Saxo Bank, Ολε Χάνσεν, οι τιμές υποχωρούν γιατί οι αγορές εκτιμούν ότι ο άμεσος γεωπολιτικός κίνδυνος μειώνεται, αν και το συνολικό ρίσκο δεν έχει εξαφανιστεί πλήρως.

Επιπρόσθετα, οι αποθέματα αργού πετρελαίου και βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από ό,τι είχαν εκτιμήσει οι αναλυτές την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Energy Information Administration (EIA), γεγονός που πίεσε περαιτέρω τις τιμές.

Επίσης, η Βενεζουέλα έχει αρχίσει να αναστρέφει τις περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου που είχαν επιβληθεί από το αμερικανικό εμπάργκο και οι εξαγωγές της έχουν ξαναρχίσει, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, προσθέτοντας μεγαλύτερη προσφορά στην αγορά.

Από την πλευρά της ζήτησης, ο OPEC ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η ζήτηση για πετρέλαιο το 2027 αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό παρόμοιο με φέτος και δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν σχεδόν ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για το 2026, σε αντίθεση με άλλες προβλέψεις που προέβλεπαν πλεόνασμα.

Ταυτόχρονα, τα κυβερνητικά στοιχεία της Κίνας δείχνουν ότι οι εισαγωγές αργού πετρελαίου τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση, ενώ οι συνολικές εισαγωγές του 2025 ήταν αυξημένες κατά 4,4%, με τις ημερήσιες ποσότητες να φτάνουν σε ρεκόρ.

Νέα άνοδος στο φυσικό αέριο - Πτώση για τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο συνεχίζει την ανοδική του πορεία, καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου εμφανίζονται αυξημένα κατά 3.244% στα 32,845 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, πτωτικά φαίνεται ότι κινούνται τα μέταλλα, με το χρυσό να υποχωρεί κατά 0,30% στα 4,621.54 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι σημειώνει πτώση 0,56% με την τιμή της ουγγιάς να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στα 90,882 δολάρια, ενώ και ο χαλκός καταγράφει μείωση 1,04% στα 5,9928 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στο πεδίο των νομισμάτων, παρατηρείται γενική σταθερότητα, με το δολάριο να κερδίζει 0,1% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1632 δολάρια ανά ευρώ. Η βρετανική λίρα υποχωρεί ελαφρώς 0,11% έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στα 1.3422 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία στη 0.8667 βρετανική λίρα ανά ευρώ.