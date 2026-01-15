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Συγκινημένη η Φον Ντερ Λάιεν στην Πράσινη Γραμμή: Το 2026 σημείο καμπής για επανένωση της Κύπρου
Ειδήσεις
16:28 - 15 Ιαν 2026

Συγκινημένη η Φον Ντερ Λάιεν στην Πράσινη Γραμμή: Το 2026 σημείο καμπής για επανένωση της Κύπρου

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη συγκίνησή της από την επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία, υπογραμμίζοντας ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ανάρτησή της στο Χ, τόνισε την ανάγκη για μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για όλους τους Κυπρίους και εξέφρασε την ελπίδα το 2026 να αποτελέσει σημείο καμπής για την επανένωση της Κύπρου.

«Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ», τόνισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αναλυτικά η ανάρτησή της της Φον Ντερ Λάιεν στο Χ: «Πολύ συγκινητική επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Θέλω να είμαι σαφής.

Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ.

Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα δυναμική προς την επανένωση της Κύπρου».

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