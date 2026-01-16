ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διεθνείς αγορές 2026: Οι μεγάλες απειλές από το τρίγωνο ΗΠΑ - Ρωσία - Κίνα
Χρηματιστήρια
08:09 - 16 Ιαν 2026

Διεθνείς αγορές 2026: Οι μεγάλες απειλές από το τρίγωνο ΗΠΑ - Ρωσία - Κίνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι δασμοί Τραμπ κατέληξαν σε μία πιο ήπια εκδοχή κι έτσι δεν λύγισαν τις αγορές το 2025. Ενώ οι επενδυτές θα μπορούσαν να το χαρακτηρίσουν αυτό ως επιτυχία, υπάρχει η ανησυχία ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να το παρερμηνεύσει και να αποθρασυνθεί περαιτέρω το 2026.

Αυτό φέρνει τους επενδυτές σε μια δύσκολη θέση, καθώς καλούνται πλέον να διαχειριστούν αγορές που βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, αλλά με σημαντικό γεωπολιτικό κίνδυνο.

Γιατί οι δασμοί δεν κατέρρευσαν τις αγορές

Αν και είδαμε ένα μεγάλο ξεπούλημα τον Απρίλιο του 2025, οι αγορές έχουν πλέον ανακάμψει, με πολλές μετοχές να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά — και όχι μόνο στον τεχνολογικό κλάδο.

Η άνοδος ήταν ευρεία και οι δασμοί τελικά δεν είχαν την επίδραση που πολλοί πίστευαν. Ο πληθωρισμός παραμένει υπό έλεγχο και η ανάπτυξη του ΑΕΠ συνεχίστηκε όπως αναμενόταν.

Φυσικά, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι δασμοί δεν εφαρμόστηκαν ποτέ όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Το αρχικό σοκ του Απριλίου προσπάθησε να προεξοφλήσει ένα επίπεδο δασμών που τελικά δεν υλοποιήθηκε. Στο τέλος, μέσω διαφόρων εμπορικών συμφωνιών, οι δασμοί έγιναν πολύ λιγότερο επιβαρυντικοί.

Παράλληλα, το μακροοικονομικό περιβάλλον — με τη Fed σε φάση χαλάρωσης, ένα ασθενέστερο δολάριο και σταθερές αποδόσεις ομολόγων — συνέβαλε σε ένα υγιές ράλι.

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα

Τα πρόσφατα γεγονότα στη Βενεζουέλα έχουν μέχρι στιγμής αντιμετωπιστεί θετικά από τις αγορές, ωστόσο, αναλυτές ανησυχούν ότι κάτω από την επιφάνεια αυτό μπορεί να αποτελεί απλώς την Πράξη Ι ενός επικίνδυνου κύκλου εξελίξεων.

Η Βενεζουέλα είναι μια σχετικά μικρή χώρα στη διεθνή σκηνή, αλλά είναι σημαντική για δύο βασικούς λόγους:

-Τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας

-Η συμμαχία της με την Κίνα και τη Ρωσία

Η τρέχουσα παρέμβαση είχε ελάχιστη επίδραση στο πετρέλαιο, όπου οι τιμές είναι ήδη πιεσμένες. Συνεπώς, το βασικό ζήτημα εδώ είναι το ενδεχόμενο αντιποίνων, τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν με έναν από τους τρεις ακόλουθους τρόπους.

Ήπια οικονομικά αντίποινα

Σε αυτό το σενάριο, η Ρωσία και η Κίνα απαντούν οικονομικά και όχι στρατιωτικά.

Για παράδειγμα, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της Βενεζουέλας — κάτι που πιθανότατα θα αλλάξει αν αλλάξει και η δομή εξουσίας.

Αυτό θα μπορούσε να συνοδευτεί από επιλεκτικούς δασμούς, τόσο κατά της Βενεζουέλας όσο και, πιο συγκεκριμένα, κατά των ΗΠΑ.

Η επιρροή της Ρωσίας στις ΗΠΑ είναι πολύ πιο περιορισμένη, με το βασικό της μοχλό πίεσης να αφορά την Ευρώπη. Ωστόσο, με την Ευρώπη έτοιμη να καταργήσει πλήρως τις ρωσικές εισαγωγές έως το 2027, τα περιθώρια πίεσης είναι πλέον ελάχιστα.

Γεωπολιτική κλιμάκωση σε περιοχές δι’ αντιπροσώπων

Πολύ πιο πιθανό είναι η Κίνα και η Ρωσία να κλιμακώσουν την επιθετικότητά τους πιο κοντά στα σύνορά τους.

Η Κίνα στην Ταϊβάν, όπου συνεχίζει να πραγματοποιεί τακτικές στρατιωτικές ασκήσεις, και η Ρωσία στην Ουκρανία — και ενδεχομένως σε άλλες γειτονικές χώρες.

Κυβερνοεπιθέσεις και ασύμμετρη κλιμάκωση

Η διαδρομή με τη μικρότερη ορατότητα, αλλά ίσως τη μεγαλύτερη διαταραχή αφορά τον υβριδικό πόλεμο.

Η παρέμβαση στη Βενεζουέλα χαράσσει τον δρόμο για συνεχή κλιμάκωση ενός «σιωπηλού» κυβερνοπολέμου. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συχνά παραβλέπεται, αλλά είναι τελικά ο τομέας όπου τα κράτη μπορούν να πλήξουν το ένα το άλλο ουσιαστικά, χωρίς να αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο και διατηρώντας εύλογη άρνηση ευθύνης.

Η συχνότητα των κυβερνοεπιθέσεων αυξήθηκε κατακόρυφα το 2025, συμπεριλαμβανομένων άμεσων επιθέσεων από χάκερ που συνδέονται με το κινεζικό κράτος σε ευπάθεια της Microsoft (MSFT), καθώς και ρωσικών επιθέσεων σε ευρωπαϊκές υποδομές.

Εδώ είναι που θα μπορούσαμε πραγματικά να δούμε τις αγορές να αρχίζουν να κλονίζονται, διαβάζουμε σε ανάλυση του seekingalpha. Παρατεταμένες διακοπές ρεύματος, διαταραχές στην τροφοδοσία τροφίμων και ακόμη και άμεσες παρεμβάσεις σε στρατιωτικά συστήματα είναι όλα πιθανά σενάρια.

Πώς να τοποθετηθεί κανείς με ρεαλισμό σε αυτό το περιβάλλον;

Πρώτον, μην προσπαθείτε να «παίξετε» κάθε είδηση — είναι μάταιη προσπάθεια. Οι αγορές τείνουν να ανεβαίνουν ακόμη και εν μέσω πολέμου και, όπως είδαμε τον Απρίλιο, οι μεγάλες πτώσεις μπορούν να αντιστραφούν γρήγορα.

Δεύτερον, επιδιώξτε τη διαφοροποίηση. Αν το 2025 απέδειξε κάτι, είναι ότι τα εμπορεύματα έχουν θέση σε ένα χαρτοφυλάκιο. Το 2026 θα μπορούσε ενδεχομένως να φέρει ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα ομόλογα, καθώς και για μετοχές αμυντικών εταιρειών.

Τρίτον, επιδιώξτε παγκόσμια διαφοροποίηση και εκμεταλλευτείτε επιλεκτικές ευκαιρίες που δημιουργεί η μεταβλητότητα.

Για παράδειγμα, η κατάσταση στη Βενεζουέλα πιθανότατα θα δημιουργήσει νικητές στον κλάδο του πετρελαίου. Επίσης, θα μπορούσε να αποτελέσει ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τα ομόλογα και τις μετοχές αναδυόμενων αγορών.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεύμα Μητσοτάκη με Διοικητή της Fed και την Γκίλφοϊλ – Στο επίκεντρο η οικονομική ανάκαμψη της χώρας
Πολιτική

Γεύμα Μητσοτάκη με Διοικητή της Fed και την Γκίλφοϊλ – Στο επίκεντρο η οικονομική ανάκαμψη της χώρας

Ξέφυγε μπροστά στις κάμερες ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης, εξαπολύοντας ύβρεις κατά του Μητσοτάκη
Ειδήσεις

Ξέφυγε μπροστά στις κάμερες ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης, εξαπολύοντας ύβρεις κατά του Μητσοτάκη

Πώς οι δηλώσεις Φιντάν για το Αιγαίο «στρώνουν το χαλί» για τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν
Πολιτική

Πώς οι δηλώσεις Φιντάν για το Αιγαίο «στρώνουν το χαλί» για τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου
Νομίσματα

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa
Ακίνητα

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση
Επιχειρήσεις

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

BlackRock: Αντλεί $12,3 δισ. για το data center της Meta στο Τέξας
Χρηματιστήρια

BlackRock: Αντλεί $12,3 δισ. για το data center της Meta στο Τέξας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:23

ΗΠΑ: Έρχεται «ψαλίδι» στην επιδότηση του Medicare για εκατομμύρια ηλικιωμένους

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 10:16

ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο - Τελικό μέρισμα ανά μετοχή €0,90214, αυξημένο κατά 21,7%

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:08

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 10:07

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη €336 εκατ. στο εξάμηνο, αυξημένα κατά 22% ετησίως

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:02

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε ΑΤΜ στην Καλαμαριά – Αναζητούνται οι δράστες

Ειδήσεις
29/07/2026 - 09:58

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 09:46

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%

Ειδήσεις
29/07/2026 - 09:35

Νέο κύμα συλλήψεων στην Κωνσταντινούπολη– Στο στόχαστρο δήμαρχος της αντιπολίτευσης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 09:28

Deutsche Bank: Άλμα 16% στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων – Ξεπέρασε τη Wall Street

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 09:17

Χρηματιστήριο: Κρίσιμη εβδομάδα αναφορικά με την πορεία κερδοφορίας των εισηγμένων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 09:15

Metlen: Εμβληματική συμφωνία προμήθειας γαλλίου με αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 09:09

Εξάρχου: «Έρχεται νέος γύρος ακρίβειας στην ενέργεια» – Γιατί η Aktor έσπευσε να κλειδώσει κεφάλαια πριν από τον χειμώνα

Ειδήσεις
29/07/2026 - 08:44

ΗΠΑ: Ο Τζέι Κλέιτον επικυρώθηκε ως διευθυντής των Εθνικών Πληροφοριών - Το παρασκήνιο

Τεχνολογία
29/07/2026 - 08:26

Drones στη διάσωση: Έλληνας ερευνητής στη Δανία σχεδιάζει drone για τη διάσωση ναυαγών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 08:22

Italgas - Enaon: Επενδύσεις €1 δισ. στην Ελλάδα έως το 2032 – Το πλάνο επέκτασης σε 29 πόλεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 08:15

Το Ιράν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων

Φορολογία
29/07/2026 - 08:09

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 23:50

Κρίση στα «μεγάλα ονόματα» της Γερμανίας: Περικοπές - σοκ σε Porsche και Audi

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 23:28

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:25

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Οικονομία
28/07/2026 - 23:10

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:03

Σεισμός στην Ιαπωνία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Πολιτική
28/07/2026 - 22:55

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:50

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν 5 οικισμοί

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:48

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:47

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκιάθου

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:35

Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό

Magazino
28/07/2026 - 22:30

LVMH: Επιστροφή στην ανάπτυξη για Louis Vuitton, Dior & Tiffany – Τι αγοράζουν τώρα οι Fashion Lovers

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:20

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβοι για πετρέλαιο στα $150

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ