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Ράλι στις ασιατικές μετοχές ημιαγωγών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ταϊβάν: Ρεκόρ για Taiex και Kospi
Χρηματιστήρια
09:44 - 16 Ιαν 2026

Ράλι στις ασιατικές μετοχές ημιαγωγών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ταϊβάν: Ρεκόρ για Taiex και Kospi

Reporter.gr Newsroom
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Οι ασιατικές μετοχές του κλάδου των μικροτσίπ κατέγραψαν άνοδο την Παρασκευή 16/1, μετά την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ταϊβάν, οδηγώντας τον δείκτη της Ταϊβάν καθώς και τον νοτιοκορεατικό δείκτη σε νέα ιστορικά υψηλά.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι ταϊβανέζικες εταιρείες ημιαγωγών δεσμεύτηκαν να επενδύσουν τουλάχιστον 250 δισ. δολάρια σε παραγωγική δυναμικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αντάλλαγμα χαμηλότερους «αμοιβαίους» δασμούς.

Ο δείκτης Taiwan Weighted Index (Taiex) ενισχύθηκε κατά 1,94% και έκλεισε σε ιστορικό υψηλό στις 31.408,7 μονάδες, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ασιατικών αγορών την Παρασκευή.

Ο νοτιοκορεατικός Kospi σημείωσε άνοδο 0,9% και έκλεισε επίσης σε ιστορικό υψηλό στις 4.840,74 μονάδες, καταγράφοντας την 11η συνεχόμενη ημέρα κερδών. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 0,36% στις 954,59 μονάδες.

Οι μετοχές της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) αυξήθηκαν κατά 2,96%, μετά την ανακοίνωση ακόμη ενός τριμήνου-ρεκόρ, με την εταιρεία να δηλώνει ότι αναμένει να αυξήσει τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες το 2026 σε επίπεδα μεταξύ 52 και 56 δισ. δολαρίων.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,32% και έκλεισε στις 53.936,17 μονάδες, επεκτείνοντας τις απώλειες της Πέμπτης, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε πτώση 0,28% στις 3.658,68 μονάδες. Ο όμιλος SoftBank, που έχει επενδύσεις σε μετοχές σχετικές με τα μικροτσίπ, μεταξύ των οποίων και η Arm, ανέτρεψε τα αρχικά του κέρδη και έκλεισε με απώλειες 1,01%.

Οι βαριές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών στη Νότια Κορέα, Samsung Electronics και SK Hynix, ενισχύθηκαν κατά 3,47% και 0,93% αντίστοιχα.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο 0,48% και έκλεισε στις 8.903,9 μονάδες, σημειώνοντας πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,58%, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 σημείωσε πτώση 0,19%. Η κρατικά συνδεδεμένη εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών SMIC ενισχύθηκε κατά 2,35%.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 0,60%, ο S&P 500 κατά 0,26% και ο Nasdaq Composite κατά 0,25%.

Οι μετοχές των αμερικανικών τραπεζών κινήθηκαν επίσης ανοδικά, μετά τη δημοσίευση νέων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων. Η Goldman Sachs σημείωσε άνοδο άνω του 4%, καθώς τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Η Morgan Stanley κατέγραψε άνοδο σχεδόν 6%, μετά τη συμβολή της μονάδας διαχείρισης πλούτου στην υπέρβαση των εκτιμήσεων τόσο στα έσοδα όσο και στα καθαρά κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο. Και οι δύο μετοχές άγγιξαν νέα υψηλά 52 εβδομάδων.

Το ράλι ενισχύθηκε επίσης από θετικά μακροοικονομικά στοιχεία. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 10 Ιανουαρίου διαμορφώθηκαν στις 198.000, χαμηλότερα από τις 215.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones.

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