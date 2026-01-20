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Κόκκινο στις ευρωπαϊκές αγορές: Οι δασμοί Τραμπ αναζωπυρώνουν φόβους εμπορικού πολέμου
Χρηματιστήρια
19:53 - 20 Ιαν 2026

Κόκκινο στις ευρωπαϊκές αγορές: Οι δασμοί Τραμπ αναζωπυρώνουν φόβους εμπορικού πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές πτωτικές τάσεις παρουσίασαν σήμερα, Τρίτη (20/1/26), οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις από τη νέα κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις Ευρώπης – ΗΠΑ με επίκεντρο τη Γροιλανδία με μαζικό sell of των μετοχών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,70% στις 602,80 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και όλα τα βασικά περιφερειακά χρηματιστήρια να καταγράφουν αρνητικά αποτελέσματα. Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα χρηματιστήρια κινήθηκαν ως εξής:

  • Βρετανικός FTSE: -0,67% στις 10.126,78 μονάδες,
  • Γαλλικός CAC 40: -0,61% στις 8.062,58 μονάδες,
  • Γερμανικός DAX: -1,08% στις 24.689,67 μονάδες,
  • Ισπανικός IBEX: -1,34% στις 17.429,10 μονάδες,
  • Ιταλικός MIB: -1,07% στις 44.713,46 μονάδες.

Η πτώση της αγοράς ακολούθησε την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο ότι οκτώ ευρωπαϊκοί σύμμαχοι θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενους δασμούς, αρχικά 10% από την 1η Φεβρουαρίου και έως 25% από την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να «αγοράσει» τη Γροιλανδία, μια ημιαυτόνομη περιοχή που ανήκει στη Δανία.

Οι προτεινόμενοι δασμοί θα στοχεύσουν τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία, σύμφωνα με τον Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν χαρακτηρίζοντας τις απειλές «απαράδεκτες» και ζήτησαν περισσότερη διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, η Γαλλία φέρεται να πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τον ισχυρότερο οικονομικό μηχανισμό αντίδρασης, γνωστό ως «Anti-Coercion Instrument».

Οι μετοχές στη Γερμανία, χώρα εξαγωγών, υποχώρησαν μετά τις απειλές από τον Λευκό Οίκο, με τον δείκτη DAX να κλείνει σχεδόν 1,1% χαμηλότερα και τον MDAX, δείκτη μεσαίων επιχειρήσεων, να χάνει 1,8%.

Την Τρίτη, ο Τραμπ απείλησε επίσης με επιβολή δασμών 200% σε γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, καθώς ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, φέρεται να αρνήθηκε να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Board of Peace» για τη Γάζα.

Οι μετοχές της γαλλικής πολυτελούς εταιρείας LVMH — ιδιοκτήτρια των Moët & Chandon, Dom Pérignon και Veuve Clicquot — υποχώρησαν 2,1%, ενώ η Remy Cointreau, παραγωγός σαμπάνιας Telmont, έκλεισε σχεδόν στο -0,1%. Ο δείκτης CAC 40 έκλεισε με πτώση 0,6%.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ο Μακρόν καταδίκασε την τακτική των «νταήδων»:

«Προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες… προτιμούμε το κράτος δικαίου από τη βία», δήλωσε. «Η Ευρώπη διαθέτει πλέον ισχυρά εργαλεία και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε όταν δεν μας σέβονται και όταν οι κανόνες του παιχνιδιού δεν τηρούνται. Ο μηχανισμός κατά της διαφθοράς είναι ισχυρό όπλο και δεν πρέπει να διστάζουμε να τον εφαρμόσουμε στο σημερινό σκληρό περιβάλλον».

Το ευρώ διαπραγματευόταν στο $1,173, αυξημένο κατά 0,7% έναντι του δολαρίου, και 0,5% έναντι της βρετανικής λίρας, στο 0,87 ευρώ. Η λίρα στερλίνα ενισχύθηκε 0,2% έναντι του δολαρίου, στο $1,345.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα στοιχεία απασχόλησης που δημοσίευσε η Office for National Statistics έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,1% για τους τρεις μήνες έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ η αύξηση των μισθών μειώθηκε στο 4,5%.

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