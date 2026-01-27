ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα ιστορικά υψηλά στη Νότια Κορέα παρά τις απειλές Τραμπ για αυξημένους δασμούς
Χρηματιστήρια
09:20 - 27 Ιαν 2026

Νέα ιστορικά υψηλά στη Νότια Κορέα παρά τις απειλές Τραμπ για αυξημένους δασμούς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγορές της Νότιας Κορέας κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά την Τρίτη (27/1), παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστρεψε εκ νέου τα πυρά του κατά της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλώνοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέφερε στην πλατφόρμα Truth Social ότι το κοινοβούλιο της χώρας δεν έχει εγκρίνει την εμπορική συμφωνία της Σεούλ με την Ουάσινγκτον και ότι οι δασμοί στη Νότια Κορέα θα αυξηθούν στο 25%, από 15%.

Ο δείκτης Kospi ανέτρεψε τις αρχικές απώλειες και κατέγραψε άνοδο 2,73%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ασιατικών αγορών και φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό στις 5.084,85 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κινήθηκε επίσης σε θετικό έδαφος, ενισχυόμενος κατά 1,71% και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, στις 1.082,59 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχών, οι αυτοκινητοβιομηχανίες-βαρόμετρα Hyundai και Kia κατέγραψαν πτώση έως και 4% και 5% αντίστοιχα στο άνοιγμα της συνεδρίασης. Ωστόσο, περιόρισαν τις απώλειες, με τη Hyundai να διαπραγματεύεται τελικά με πτώση 0,81%, ενώ η Kia παρέμεινε χαμηλότερα κατά 1,1%.

Στην υπόλοιπη περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, οι αγορές κινήθηκαν επίσης ανοδικά. Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,92% και έκλεισε στις 8.941,6 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τριών μηνών, μετά την επιστροφή του από αργία τη Δευτέρα.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ανέτρεψε τις αρχικές απώλειες και έκλεισε με άνοδο 0,77% στις 53.294.00 μονάδες, με ώθηση από τις μετοχές του βιομηχανικού και τεχνολογικού κλάδου, ενώ ο δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 0,31% στις 3.563,59 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κατέγραψε άνοδο 1,27% στις 27,106.50 μονάδες, με τις μετοχές βασικών πρώτων υλών να οδηγούν τα κέρδη, ενώ ο δείκτης CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα παρέμεινε αμετάβλητος.

Η μετοχή της Anta Sports στο Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 29,06% της Puma, έναντι 1,8 δισ. δολαρίων. Η μετοχή κατέγραψε άνοδο 1,38%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σημάδια ανάκαμψης στις γερμανικές εξαγωγές - Η αβεβαιότητα όμως παραμένει
Ειδήσεις

Σημάδια ανάκαμψης στις γερμανικές εξαγωγές - Η αβεβαιότητα όμως παραμένει

Food Drive ΠΕΦ: 5,5 τόνοι αλληλεγγύης για τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη
Υγεία

Food Drive ΠΕΦ: 5,5 τόνοι αλληλεγγύης για τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη

Νέα μελέτη: Ο εγκέφαλός μας αλλάζει σε τέσσερις ηλικίες: 9, 32, 66 και 83
Υγεία

Νέα μελέτη: Ο εγκέφαλός μας αλλάζει σε τέσσερις ηλικίες: 9, 32, 66 και 83

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασία: Ανάκαμψη κατά 18% για τον Kospi μετά το rebound στη Wall Street
Χρηματιστήρια

Ασία: Ανάκαμψη κατά 18% για τον Kospi μετά το rebound στη Wall Street

Στα κόκκινα οι ασιατικές αγορές με τον Kospi «πρωταγωνιστή»
Χρηματιστήρια

Στα κόκκινα οι ασιατικές αγορές με τον Kospi «πρωταγωνιστή»

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%
Χρηματιστήρια

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix
Χρηματιστήρια

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ