Σημάδια ανάκαμψης στις γερμανικές εξαγωγές - Η αβεβαιότητα όμως παραμένει

Το κλίμα στον γερμανικό εξαγωγικό κλάδο έχει βελτιωθεί κάπως. Ο δείκτης Προσδοκιών Εξαγωγών του ινστιτούτου ifo αυξήθηκε στις μείον 1,2 μονάδες τον Ιανουάριο, από μείον 3,0 μονάδες τον Δεκέμβριο.

«Παρότι οι επιχειρήσεις εμφανίζονται λιγότερο επιφυλακτικές όσον αφορά τη διεθνή τους δραστηριότητα, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των Ερευνών στο ifo. «Δεν υπάρχουν σαφή σημάδια ανοδικής τάσης για το πρώτο τρίμηνο του 2026».

Η αυτοκινητοβιομηχανία και οι κατασκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εμφανίζονται κάπως πιο αισιόδοξοι για τη διεθνή επιχειρηματική τους δραστηριότητα και αναμένουν αύξηση των εξαγωγών τους.

Στην παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων, η απαισιοδοξία που έχει επιμείνει για πολλά χρόνια υποχωρεί αισθητά. Οι προσδοκίες για τις εξαγωγές έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2022, με τις θετικές και αρνητικές εκτιμήσεις να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ισορροπία. Στη βιομηχανία ποτών, οι επιχειρήσεις αναμένουν ένα σταθερό και επεκτατικό εξαγωγικό περιβάλλον. Αντίθετα, οι κατασκευαστές ενδυμάτων και τροφίμων, καθώς και ο κλάδος των εκτυπώσεων, συνεχίζουν να αναμένουν μείωση των εξαγωγών.