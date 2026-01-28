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Μεικτές τάσεις στις αγορές της Ασίας - Νέα ρεκόρ στη Νότια Κορέα
Χρηματιστήρια
09:33 - 28 Ιαν 2026

Μεικτές τάσεις στις αγορές της Ασίας - Νέα ρεκόρ στη Νότια Κορέα

Reporter.gr Newsroom
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Μεικτή εικόνα παρουσίασαν την Τετάρτη 28/1 οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, ακολουθώντας διαφορετική πορεία από τη Wall Street, μετά το κλείσιμο του S&P 500 σε νέο ιστορικό υψηλό.

Ο ευρύτερος δείκτης της αμερικανικής αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,41% και έκλεισε στις 6.978,60 μονάδες, με στήριξη από τα κέρδη των Apple και Microsoft. Οι δείκτες Kospi και Kosdaq της Νότιας Κορέας συνέχισαν την ανοδική τους πορεία σε νέα ιστορικά υψηλά, καταγράφοντας άνοδο 1,69% και 4,7% αντίστοιχα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε διαλλακτικός όσον αφορά τις απειλές για επιβολή δασμών στη Σεούλ. «Θα τα βρούμε με τη Νότια Κορέα», φέρεται να δήλωσε.

Ο δείκτης Kospi έκλεισε στις 5.170,81 μονάδες, ενώ ο Kosdaq διαμορφώθηκε στις 1.133,52 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 γύρισε σε θετικό έδαφος προς το τέλος της συνεδρίασης, σημειώνοντας οριακή άνοδο και κλείνοντας στις 53.358,71 μονάδες, ωστόσο ο Topix υποχώρησε κατά 0,79% και έκλεισε στις 3.535,49 μονάδες.

Αργά την Τρίτη, το γεν ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών μηνών έναντι του δολαρίου, αγγίζοντας τα 152,08, εν μέσω προσδοκιών για πιθανή παρέμβαση στις αγορές συναλλάγματος.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 2,41%, με αιχμή τις μετοχές του ενεργειακού κλάδου, ενώ ο δείκτης CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα ενισχύθηκε κατά 0,18%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ανέτρεψε τα αρχικά του κέρδη και υποχώρησε κατά 0,13% στις 8.929,9 μονάδες, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί τριών ημερών. Στη χώρα, ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,6% το τελευταίο τρίμηνο του 2025, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι τριμήνων.

Στη Νοτιοανατολική Ασία, ο δείκτης Jakarta Composite της Ινδονησίας κατέγραψε «βουτιά» 8%, μετά από ανακοίνωση της MSCI που προειδοποιεί για πιθανή υποβάθμιση της χώρας σε καθεστώς αναδυόμενης αγοράς χαμηλότερης κατηγορίας (frontier market).

«Οι επενδυτές επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώδη προβλήματα επενδυσιμότητας, λόγω της συνεχιζόμενης αδιαφάνειας στις δομές μετοχικής ιδιοκτησίας και ανησυχιών για πιθανές συντονισμένες πρακτικές συναλλαγών που υπονομεύουν τον ορθό σχηματισμό των τιμών», ανέφερε η MSCI σε ανακοίνωσή της αργά την Τρίτη.

Στις αγορές εμπορευμάτων, οι τιμές του χρυσού spot κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό στα 5.255,71 δολάρια ανά ουγγιά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ, ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,91%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κινήθηκε αντίθετα, υποχωρώντας κατά 408,99 μονάδες ή 0,83%, κλείνοντας στις 49.003,4 μονάδες.

Τα futures του S&P 500 κινούνταν κοντά στα αμετάβλητα επίπεδα, ενόψει της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια, καθώς και των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 3,5% έως 3,75%, ωστόσο οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για πιθανές μακροπρόθεσμες αλλαγές στη νομισματική πολιτική.

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