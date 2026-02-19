Αρνητικό κλείσιμο στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη (19/2), καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τα οικονομικά αποτελέσματα εταιρειών όπως η Airbus, η Renault και η Nestle, μεταξύ άλλων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση με πτώση 0,6%, ενώ τα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής τερμάτισαν την ημέρα σε αρνητικό έδαφος.

Συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX «βυθίστηκε κατά 1,04% στις 25.025,30 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,56% στις 10.626,45 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με ζημιές 0,36% στις 8.398,78 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB έχασε 1,26% στις 45.776,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX έκλεισε με απώλειες 1,07% στις 18.003,99 μονάδες και ο πορτογαλικός

Ήταν ακόμη μία ημέρα με έντονη δραστηριότητα στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, με τις Nestle, Rio Tinto, Zurich Insurance και Renault να ανακοινώνουν οικονομικά στοιχεία.

Οι μετοχές της Airbus υποχώρησαν περίπου 7%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναμένει να παραδώσει 870 εμπορικά αεροσκάφη το 2026, ελαφρώς λιγότερα από τα περίπου 880 που προέβλεπαν οι αναλυτές. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης για τον ευρωπαϊκό κατασκευαστή αεροσκαφών, καθώς η αμερικανική ανταγωνίστρια Boeing δείχνει σημάδια ανάκαμψης έπειτα από χρόνια κρίσης.

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της για το 2025 αυξήθηκαν κατά 3%, φθάνοντας τα 57,9 δισ. ευρώ (68 δισ. δολάρια), ωστόσο τα καθαρά της αποτελέσματα κατέγραψαν σημαντική επιδείνωση, με ζημία 10,9 δισ. ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος Φρανσουά Προβόστ απέδωσε την εξέλιξη σε ένα «δύσκολο περιβάλλον αγοράς» κατά το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά αποτελέσματα επηρεάστηκαν επίσης από μια εφάπαξ επιβάρυνση που συνδέεται με την επένδυση της Renault στη Nissan. Η μετοχή της Renault έκλεισε με πτώση περίπου 3%.

Οι πωλήσεις της Nestle για το 2025 διαμορφώθηκαν στα 89,49 δισ. ελβετικά φράγκα, μειωμένες κατά 2% σε σύγκριση με τα 91,35 δισ. ελβετικά φράγκα του προηγούμενου έτους. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 17%, στα 9 δισ. ελβετικά φράγκα, ενώ η οργανική ανάπτυξη της εταιρείας ανήλθε στο 3,5% για το σύνολο του έτους.

Ο ελβετικός διατροφικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση της δραστηριότητας παγωτού στη Froneri, ιδιοκτήτρια της Haagen-Dazs. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την ανάκληση βρεφικού γάλακτος που περιείχε τοξικές ουσίες τον περασμένο μήνα. Παρά τα παραπάνω, η μετοχή της Nestle κατέγραψε άνοδο περίπου 4%.