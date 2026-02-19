Γάζα: Η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης ξεκίνησε τις διαδικασίες πρόσληψης αστυνομικών
19:03 - 19 Φεβ 2026

Γάζα: Η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης ξεκίνησε τις διαδικασίες πρόσληψης αστυνομικών

Reporter.gr Newsroom
Η παλαιστινιακή επιτροπή που συγκροτήθηκε με αμερικανική στήριξη για να αναλάβει την πολιτική διοίκηση της Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δημιουργία νέας αστυνομικής δύναμης στον θύλακα, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσιγκτον.  

Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG) γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ ότι η στρατολόγηση «είναι ανοιχτή» για άνδρες και γυναίκες που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα αστυνομία. Ο σχετικός σύνδεσμος παρέπεμπε σε ιστότοπο όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να καταθέσουν αίτηση, εφόσον είναι κάτοικοι της Γάζας, ηλικίας 18 έως 35 ετών, διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με τον Νικολάι Μλαντένοφ, ύπατο εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση συμμετοχής.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς, ο οποίος έχει οριστεί επικεφαλής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα, ανέφερε κατά τη συνεδρίαση ότι ο στρατηγικός στόχος είναι η εκπαίδευση περίπου 12.000 αστυνομικών σε βάθος χρόνου.

Το Reuters είχε μεταδώσει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς επιδιώκει την ένταξη των 10.000 αστυνομικών της στο νέο διοικητικό σχήμα. Η Χαμάς εξακολουθεί να ελέγχει σχεδόν το μισό της Γάζας μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του περασμένου Οκτωβρίου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα παραμένει υπό ισραηλινή κατοχή.

Η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και ο αφοπλισμός της Χαμάς συγκαταλέγονται στα βασικά εμπόδια που καλούνται να διαχειριστούν οι ΗΠΑ, στην προσπάθειά τους να προωθήσουν το ειρηνευτικό τους σχέδιο. Το σχέδιο των 20 σημείων, που βρίσκεται πλέον στη δεύτερη φάση εφαρμογής, προβλέπει τη μεταβίβαση της διακυβέρνησης της Γάζας στην NCAG, αποκλείοντας τη Χαμάς από τη διοίκηση.

Στην ανακοίνωσή της, η NCAG τονίζει ότι σέβεται «την αφοσίωση των αστυνομικών που συνέχισαν να υπηρετούν τον λαό εν μέσω των βομβαρδισμών, του εκτοπισμού και των εξαιρετικά δύσκολων καταστάσεων». Ωστόσο, δεν αποσαφηνίζει αν στη νέα δύναμη θα συμμετέχουν μέλη της υφιστάμενης αστυνομίας.

Τόσο η NCAG όσο και η Χαμάς δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κάσεμ, είχε δηλώσει στο πρακτορείο ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να μεταβιβάσει άμεσα τη διακυβέρνηση στη 15μελή NCAG και στον πρόεδρό της, Άλι Σάαθ.

