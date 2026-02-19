«Στο κόκκινο» οι ευρωαγορές: Τα εταιρικά αποτελέσματα πιέζουν τον Stoxx
10:54 - 19 Φεβ 2026

«Στο κόκκινο» οι ευρωαγορές: Τα εταιρικά αποτελέσματα πιέζουν τον Stoxx

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν χαμηλότερα την Πέμπτη (19/2), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα οικονομικά αποτελέσματα εταιρειών όπως η Airbus, η Renault και η Nestle, μεταξύ άλλων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται αυτή την ώρα σε αρνητικό έδαφος κατά 0,15% στις 627.72, με τους περισσότερους δείκτες να ακολουθούν αντίστοιχη πορεία

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,39% στις 10,644.30 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,44% στις 25,176.79 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC χάνει 0,42% στις 8,393.89 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX υποχωρεί επίσης κατά 0,30% στις 18,143.19 μονάδες, ενώ πτώση σημειώνει και ο ιταλικός MIB κατά 0,60% στις 46,053.50 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι η Πέμπτη είναι ακόμη μία «βαριά» ημέρα ανακοινώσεων αποτελεσμάτων, με εταιρείες όπως η Nestle, η Rio Tinto, η Zurich Insurance και η Renault να δημοσιοποιούν στοιχεία.

Σημειώνεται επίσης ότι η Airbus κατέγραψε πτώση 5,4% στις πρώτες συναλλαγές, αφού ανακοίνωσε ότι αναμένει να παραδώσει 870 εμπορικά αεροσκάφη το 2026, ελαφρώς λιγότερα από τα περίπου 880 που προέβλεπαν οι αναλυτές. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης για την ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία, καθώς η αμερικανική ανταγωνίστριά της, Boeing, εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης μετά από χρόνια κρίσης, γεγονός που είχε ωφελήσει την Airbus.

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της για το 2025 αυξήθηκαν κατά 3%, φτάνοντας τα 57,9 δισ. ευρώ (68 δισ. δολάρια), ωστόσο τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν σημαντική πτώση, μετατρεπόμενα σε ζημία 10,9 δισ. ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος, François Provost, απέδωσε την εξέλιξη σε ένα «δύσκολο περιβάλλον αγοράς» κατά το περασμένο έτος. Τα καθαρά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από έκτακτη επιβάρυνση που σχετίζεται με την επένδυση της Renault στη Nissan. Η μετοχή της Renault κατέγραφε άνοδο 2% λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς.

Παράλληλα, οι πωλήσεις της Nestle για το 2025 διαμορφώθηκαν στα 89,49 δισ. ελβετικά φράγκα, μειωμένες κατά 2% σε σύγκριση με τα 91,35 δισ. ελβετικά φράγκα της προηγούμενης χρονιάς. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 17%, στα 9 δισ. ελβετικά φράγκα. Η οργανική ανάπτυξη της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 3,5% για το έτος.

Ο ελβετικός κολοσσός τροφίμων ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση του τομέα παγωτών του στην Froneri, ιδιοκτήτρια της μάρκας Haagen-Dazs. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανάκληση βρεφικού γάλακτος που περιείχε τοξικές ουσίες τον περασμένο μήνα. Οι μετοχές της Nestle ενισχύονταν σχεδόν κατά 3% το πρωί.

