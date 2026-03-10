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Wall σε νευρικότητα καθώς ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί την αγορά πετρελαίου
Χρηματιστήρια
16:55 - 10 Μαρ 2026

Wall σε νευρικότητα καθώς ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί την αγορά πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 κινείται από αρνητικά σε θετικά πρόσημα και τούμπαλιν την Τρίτη 10/3, ενώ οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τρίτης, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς σημειώνει άνοδο κατά 0,26% στις 6.813,85 μονάδες ενώ και ο Nasdaq Composite ενισχύεται κατά 0,40% στις 22.789,284 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει, αυτή την ώρα, άνοδο 0,34% στις 47.903,83 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν καταγράψει έντονη άνοδο τις τελευταίες ημέρες, διαμορφώθηκαν κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate υποχώρησαν περίπου 9%, στα περίπου 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent crude κατέγραψε επίσης πτώση 9%, στα 89 δολάρια.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι οι ΗΠΑ σημειώνουν σημαντική πρόοδο στην επίτευξη των στρατιωτικών τους στόχων, επαναλαμβάνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση ενδέχεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο γκολφ κλαμπ του κοντά στο Μαϊάμι, τόνισε επίσης ότι η χώρα του επικεντρώνεται στη διατήρηση της ομαλής ροής ενέργειας και πετρελαίου προς την παγκόσμια αγορά.

Την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πίτερ Χέσγκεθ δήλωσε ότι η ημέρα αυτή θα είναι η πιο έντονη σε επίπεδο επιθέσεων στο εσωτερικό του Ιράν, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «υφίσταται σοβαρές απώλειες».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η χώρα δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός.

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών της G7 — Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες — συναντήθηκαν την Τρίτη για να εξετάσουν το ενδεχόμενο απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κάποια απόφαση.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της G7 για το ίδιο θέμα. Σε σχετική δήλωση, ο εκτελεστικός διευθυντής του International Energy Agency Fatih Birol ανέφερε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί σημαντικούς και αυξανόμενους κινδύνους για την αγορά ενέργειας, επισημαίνοντας ότι εξετάστηκαν διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων και η αξιοποίηση των έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου του οργανισμού.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco Amin Nasser προειδοποίησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να έχει «καταστροφικές συνέπειες» για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Σε ανάλυσή του, ο επικεφαλής παγκόσμιων φυσικών πόρων της επενδυτικής εταιρείας Ninety One Paul Gooden σημείωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 120 δολάρια το βαρέλι εάν η αναστάτωση στην αγορά παραταθεί.

Όπως εξήγησε, η άνοδος των τιμών μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το σημείο όπου το υψηλό κόστος αρχίζει να περιορίζει τη ζήτηση. Τότε καταναλωτές και επιχειρήσεις προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους μειώνοντας τις μετακινήσεις, τις αεροπορικές πτήσεις ή στρεφόμενοι σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως «καταστροφή ζήτησης», έχει ιστορικά λειτουργήσει ως φυσικό όριο στις παρατεταμένες αυξήσεις των τιμών πετρελαίου.

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