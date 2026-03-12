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Νέο ράλι στο πετρέλαιο μετά το διάγγελμα Χαμενεΐ – Στα «κόκκινα» μετοχές και crypto
Χρηματιστήρια
17:04 - 12 Μαρ 2026

Νέο ράλι στο πετρέλαιο μετά το διάγγελμα Χαμενεΐ – Στα «κόκκινα» μετοχές και crypto

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρούς κραδασμούς προκάλεσε στις τιμές πετρελαίου το πρώτο διάγγελμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου και διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος τόνισε πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να μείνουν κλειστά, τροφοδοτώντας τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.  

Έτσι, οι τιμές πετρελαίου που είχαν περιορίσει κάπως τα κέρδη τους σε σχέση με το πρωί, πήραν και πάλι φόρα. Ως εκ τούτου, λίγο μετά τις αναρτήσεις του Χαμενεΐ, το Brent «παίζει» στα 99,67 δολάρια με άνοδο που αγγίζει το 7,9%, ενώ το αμερικανικό αργό κυμαίνεται στα 94,50 δολάρια με κέρδη κοντά στο 8,4%.

Σημειώνεται ότι λίγη ώρα νωρίτερα, το Brent είχε πέσει στη ζώνη των 97 δολαρίων και το WIT «έπαιζε» λίγο κάτω από τα 92 δολάρια.

Φαίνεται, πάντως, πως το σχέδιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα αποθέματά της, που ανακοινώθηκε χθες, Τετάρτη (12/3) και αποτελεί τη μεγαλύτερη τέτοια κίνηση στην ιστορία του οργανισμού, δεν κατάφερε να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Ενδεικτική της αγωνίας που επικρατεί είναι και η εκτίμηση της Goldman Sachs, η οποία αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του πετρελαίου για δεύτερη φορά μέσα σε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα, προβλέποντας μια μεγαλύτερη διακοπή των ροών μέσω του πολύ σημαντικού Στενού του Ορμούζ.

Οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της Goldman Sachs αναμένουν τώρα ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent θα κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 98 δολάρια το βαρέλι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, περίπου 40% υψηλότερα από τη μέση τιμή του το 2025. Παράλληλα, αναμένουν ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν στα 71 δολάρια μέχρι το τέταρτο τρίμηνο – εξακολουθούν να είναι υψηλότερα από τα περίπου 60 δολάρια στα οποία τελείωσε το Brent πέρυσι.

Να σημειωθεί ότι περίπου την ίδια ώρα με τις αναρτήσεις Χαμενεΐ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις τιμές πετρελαίου, έγραψε στο Truth Social πως όσο το πετρέλαιο ανεβαίνει, οι ΗΠΑ κερδίζουν πολλά χρήματα.

Τριγμοί στη Wall Street

Οι δηλώσεις του Ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν επηρέασαν και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, που – στο άνοιγμα – κατέγραψε απώλειες άνω του 1% στους βασικούς δείκτες.

Ο Dow Jones άνοιξε με χασούρα 1,26%, ο S&P 500 εγκαινίασε τη συνεδρίαση με -1,02% και ο Nasdaq με πτώση 1,1%.

«Κοκκινίζουν» και τα crypto

Αρνητικά αντέδρασαν και τα ψηφιακά νομίσματα, με το Bitcoin να χάνει 1,54% μετά τις εξελίξεις και να πέφτει κάτω από τα 70.000 δολάρια. Έτσι, με κεφαλαιοποίηση στα 1,39 τρισ. δολάρια «παίζει» πλέον γύρω από τα 69.445 δολάρια.

Το Ethereum διεύρυνε τις απώλειές του στο 1% πέφτοντας στα 2.042 δολάρια και το Solana που μέχρι τότε σημείωνε κέρδη, βυθίστηκε στα «κόκκινα» με απώλειες 1,19% που το φέρνουν στα 85,45 δολάρια.

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