Οι επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ διατηρούν στα ύψη τις τιμές

Οι παγκόσμιες μετοχές υποχωρούν την Πέμπτη (12/3), καθώς επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα στον Κόλπο διέψευσαν κάθε προσδοκία για άμεση αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ωθώντας προσωρινά τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και ενισχύοντας τις ανησυχίες για νέο κύμα πληθωρισμού.

Η αντίδραση αυτή δείχνει -σύμφωνα με το Reuters- πόσο γρήγορα εγκαταλείπονται τα στοιχήματα για ένα γρήγορο τέλος του πολέμου, τα οποία είχαν ενισχυθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Αντικρουόμενα μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχουν καταστήσει τους επενδυτές επιφυλακτικούς απέναντι στον κίνδυνο να βρεθούν εκτεθειμένοι σε λανθασμένες κινήσεις, με αποτέλεσμα πολλοί να παραμένουν στο περιθώριο των αγορών ή να αναζητούν ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Το σχέδιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα αποθέματά της, που ανακοινώθηκε χθες, Τετάρτη (12/3) και αποτελεί τη μεγαλύτερη τέτοια κίνηση στην ιστορία του οργανισμού, δεν κατάφερε να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent αυξάνονται αυτή την ώρα κατά 5,75% στα 97.31 δολάρια το βαρέλι, καθώς παραμένουν οι αμφιβολίες για το αν η απελευθέρωση αποθεμάτων θα είναι αρκετή ώστε να μετριάσει το σοκ στην προσφορά που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ενισχύονται κατά 5,36% στα 91.93 δολάρια ανά βαρέλι.

«Ακόμη κι αν τα αποθέματα είναι μεγάλα, δεν έχει δοκιμαστεί το πόσο γρήγορα μπορούν να διοχετευθούν στις αγορές. Τελικά, μια αγορά που ισορροπεί μέσω της απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων θα είναι πολύ λιγότερο αποδοτική από πλευράς εφοδιαστικής αλυσίδας», δήλωσε ο Joel Hancock, αναλυτής ενέργειας στη Natixis CIB.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές μεταφορές

Δύο δεξαμενόπλοια καυσίμων σε ιρακινά ύδατα επλήγησαν από ιρανικά σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά, σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους ασφαλείας νωρίς την Πέμπτη. Παράλληλα, Ιρακινός αξιωματούχος δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι τα πετρελαϊκά λιμάνια της χώρας «έχουν σταματήσει πλήρως τη λειτουργία τους».

Το Bloomberg μετέδωσε επίσης ότι το Ομάν απομάκρυνε όλα τα πλοία από τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου στη Mina Al Fahal ως προληπτικό μέτρο.

«Η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ανήσυχη για όσα συμβαίνουν στα Στενά του Ορμούζ και ουσιαστικά οι πληροφορίες που λαμβάνουμε τις τελευταίες 24 ώρες δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές», δήλωσε ο Rodrigo Catril, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στη National Australia Bank.

«Αυτό ενισχύει την άποψη ότι πρέπει να ανησυχούμε για την κατάσταση και ότι ο κίνδυνος είναι οι τιμές του πετρελαίου να αυξηθούν περαιτέρω από εδώ και πέρα αντί να υποχωρήσουν».

Σημειώνεται ότι το Ιράν είχε εντείνει νωρίτερα τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας τον αριθμό των πλοίων που έχουν πληγεί στην περιοχή σε τουλάχιστον 16 από την έναρξη των συγκρούσεων. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για πετρέλαιο στα 200 δολάρια το βαρέλι.

Άνοδος και για το φυσικό αέριο - Ενίσχυση για το ασήμι

Στο ίδιο πλαίσιο, το φυσικό αέριο κινείται ανοδικά σήμερα, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 2,05%% και την τιμή της μεγαβατώρας στα 51.015 δολάρια.

Παράλληλα, ο χρυσός παραμένει σταθερός κινούμενος στα 5,184.81 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι σημειώνει κέρδη 1,81% στα 87.073 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, σε αρνητικό έδαφος κινείται ο χαλκός, καθώς μειώνεται ελαφρώς κατά 0,11% στα 5.8855 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο έναντι του ευρώ κατά 0,08% με την ισοτιμία στα 1,1599δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημειώνει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,12% στα 1,3395 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,05% έναντι του ευρώ στη 0,8628 λίρα ανά ευρώ.