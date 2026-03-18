ΗΠΑ: Άλμα στις τιμές χονδρικής τον Φεβρουάριο – Επιμένουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Οι τιμές χονδρικής σημείωσαν αισθητή άνοδο τον Φεβρουάριο στις ΗΠΑ, προσφέροντας μία ακόμη ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν έντονες, πέραν της αύξησης των τιμών ενέργειας.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI), που αποτυπώνει το κόστος που λαμβάνουν οι παραγωγοί για τα προϊόντα τους, αυξήθηκε κατά 0,7% σε μηνιαία βάση (με εποχική προσαρμογή), σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,5%.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν άνοδο μόλις 0,3% και για τους δύο δείκτες.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, ο γενικός δείκτης επιτάχυνε (από 0,5%), ενώ ο δομικός υποχώρησε από το 0,8% του προηγούμενου μήνα.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός PPI διαμορφώθηκε στο 3,4% —το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2025— ενώ ο δομικός δείκτης έφτασε το 3,9%. Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) στοχεύει σε πληθωρισμό 2%.

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών υποχώρησαν, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν. Οι αγορές πλέον μεταθέτουν την επόμενη μείωση επιτοκίων της Fed τουλάχιστον για τον Δεκέμβριο.

Η άνοδος του PPI οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 0,5% στο κόστος των υπηρεσιών — εξέλιξη που δεν είναι ευπρόσδεκτη για τη Fed. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν αποδώσει μεγάλο μέρος των πρόσφατων πληθωριστικών πιέσεων στους δασμούς, οι οποίοι επηρεάζουν λιγότερο τον τομέα των υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι αμοιβές διαχείρισης χαρτοφυλακίων αυξήθηκαν κατά 1%, ενώ οι τιμές για υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών, επενδυτικών συμβουλών και συναφών δραστηριοτήτων εκτινάχθηκαν κατά 4,2%.

Οι τιμές των αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,1% σε μηνιαία βάση.

Στα τρόφιμα καταγράφηκε άνοδος 2,4% και στην ενέργεια 2,3%, με τις τιμές σε φρέσκα και αποξηραμένα λαχανικά να εκτοξεύονται κατά 48,9%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην «αλυσίδα» παραγωγής παραμένουν ισχυρές, ιδίως στις υπηρεσίες, περιπλέκοντας τις αποφάσεις της Fed σχετικά με τη διάρκεια διατήρησης των υψηλών επιτοκίων.

Η έκθεση έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή —με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να πλήττουν στόχους στο Ιράν— έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών ενέργειας. Το πετρέλαιο κινείται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά πάνω από 70% από την αρχή του έτους.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δεν αποτυπώνουν πλήρως τις αυξήσεις τιμών που σχετίζονται με τη σύγκρουση, ωστόσο επιβεβαιώνουν ότι οι πιέσεις υπήρχαν ήδη πριν από αυτήν. Πρόσφατη έκθεση έδειξε ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,4% τον Φεβρουάριο, ενώ το βασικό μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed διαμορφώθηκε στο 3,1% (δομικός) και 2,8% (γενικός δείκτης).

Αργότερα εντός της ημέρας, η Fed αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια, με τις αγορές να θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα διατηρηθούν στο εύρος 3,5%–3,75%, όπου βρίσκονται από την τελευταία μείωση τον Δεκέμβριο του 2025.