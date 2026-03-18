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Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια με ταυτόχρονη πρόβλεψη μείωσης - Πάουελ: Καμία επιλογή δεν «αποκλείεται»
Ειδήσεις
21:52 - 18 Μαρ 2026

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια με ταυτόχρονη πρόβλεψη μείωσης - Πάουελ: Καμία επιλογή δεν «αποκλείεται»

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα την Τετάρτη (18/3) αλλά κράτησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσής τους εντός του έτους, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν απειλούν να παρατείνουν τη χρόνια μάχη της με τον πληθωρισμό.

Πιο συγκεκριμένα, οι αξιωματούχοι ψήφισαν με 11-1 υπέρ της διατήρησης του βασικού επιτοκίου federal-funds σε εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%, για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση χωρίς αλλαγές.

Στις νέες τριμηνιαίες προβλέψεις τους, 12 από τους 19 συμμετέχοντες προέβλεψαν τουλάχιστον μία μείωση επιτοκίων φέτος, όπως και τον Δεκέμβριο, αν και αρκετοί αξιωματούχοι προέβλεψαν λιγότερες μειώσεις. Ένας συμμετέχων προέβλεψε αύξηση επιτοκίου για το επόμενο έτος.

Το νέο σοκ στις τιμές του πετρελαίου απειλεί να παρατείνει τη μακροχρόνια προσπάθεια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει τον πληθωρισμό, ενόψει και της επερχόμενης αλλαγής ηγεσίας.

Η ανακοίνωση της Fed μετά τη συνεδρίαση αναγνώρισε ασφαλώς την αβεβαιότητα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Διατήρησε, όμως, τη διατύπωση που τάσσεται υπέρ της συνέχισης της σταδιακής μείωσης των επιτοκίων, μια στάση που ορισμένοι αξιωματούχοι αμφισβητούν ιδιαίτερα μετά τις εχθροπραξίες με το Ιράν.

Πάουελ: Θα επικεντρωθούμε πρώτα στη μείωση του πληθωρισμού των αγαθών

Επισημαίνεται ότι η απόφαση της Fed να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα λαμβάνεται σε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο πολιτικό πλαίσιο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ασκεί πίεση στον Τζερόμ Πάουελ και την ομάδα του για μείωση των επιτοκίων, επιρρίπτοντάς του ευθύνες για την μη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης με στόχο τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, παρά την αύξηση του πληθωρισμού και την αβεβαιότητα που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Ο Πάουελ προήδρευσε σε μία από τις τελευταίες, συνεδριάσεις του ως επικεφαλής της Fed, με τη θητεία του να λήγει τον ερχόμενο Μάιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει ορίσει ως διάδοχό του τον Κέβιν Γουόρς, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, ο οποίος έχει εκφράσει προτίμηση για χαμηλότερα επιτόκια, χωρίς όμως πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις που να προσδιορίζουν τη θέση του.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Πάουελ επανέλαβε ότι θα παραμείνει προσωρινός πρόεδρος εάν ο διάδοχός του δεν έχει επικυρωθεί μέχρι τη λήξη της θητείας του: «Εάν ο διάδοχός μου δεν επιβεβαιωθεί μέχρι το τέλος της θητείας μου, θα υπηρετήσω ως προσωρινός πρόεδρος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου. Πρόσθεσε ότι αυτό προβλέπεται από τον νόμο και εφαρμόζεται σε παρόμοιες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο Πάουελ εξήγησε ότι η Fed θα εξετάσει τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά η κεντρική τράπεζα θα επικεντρωθεί πρώτα στη μείωση του δομικού πληθωρισμού των αγαθών.

«Το πιο σημαντικό είναι η πρόοδος στον πληθωρισμό μέσω της μείωσης των τιμών των αγαθών, καθώς οι εφάπαξ επιπτώσεις των δασμών διαπερνούν την οικονομία», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι η αξιολόγηση του πληθωρισμού στον τομέα της ενέργειας θα εξεταστεί αργότερα, μόλις επιτευχθεί ο στόχος στον τομέα των αγαθών.

Η Fed δημοσίευσε ταυτόχρονα και την Περίληψη Οικονομικών Προβλέψεων (SEPs), η οποία χαρακτηρίστηκε από τον Πάουελ ως αβέβαιη, λόγω των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν: «Αυτή είναι μία από τις SEPs όπου αρκετοί ανέφεραν ότι αν έπρεπε ποτέ να παραλείψουμε μια SEPs, αυτή θα ήταν η κατάλληλη στιγμή, δεδομένης της αβεβαιότητας», είπε.

Όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, ο Πάουελ διευκρίνισε ότι η αύξηση των επιτοκίων δεν αποτελεί την αναμενόμενη επόμενη κίνηση της Fed. Αν και συζητήθηκε η πιθανότητα η επόμενη κίνηση να είναι αύξηση, η συντριπτική πλειονότητα των αξιωματούχων δεν την θεωρεί το βασικό σενάριο.

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Πάουελ, «καμία επιλογή δεν αποκλείεται».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 21:52
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