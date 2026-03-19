Ράλι στο φυσικό αέριο, σταθερά άνω των $113 το Brent – Σενάρια εκτόξευσης στα $150 εντός Μαρτίου

Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να βαθαίνει και τη διεθνή ανησυχία να «φουντώνει», ενώ και οι αγορές έχουν πάρει φωτιά, αναλύσεις κάνουν λόγο για πιθανή εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου μέχρι τα 150 δολάρια ή και υψηλότερα εάν ο πόλεμος κρατήσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Οι αναλυτές της Kpler βλέπουν τις τιμές να παίρνουν κι άλλο την ανηφόρα μέχρι τα 150 δολάρια, ενώ η επικεφαλής ανάλυσης για τη Μέση Ανατολή και τον OPEC+ της εταιρείας, Αμένα Μπακρ, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με αυτή τη μεγάλη διακοπή στην προσφορά, είναι απλώς θέμα χρόνου μέχρι οι τιμές να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τα θεμελιώδη μεγέθη και να φανεί πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση».

Η ίδια υπογραμμίζει, μιλώντας στο CNBC, ότι πρόκειται για ένα σοκ προσφοράς — όχι μόνο στο πετρέλαιο — που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Σημειώνει, δε, ότι παρά τη σύγκρουση, η συμμαχία OPEC+ είναι πιθανό να παραμείνει ανέπαφη, όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενες συγκρούσεις μεταξύ μελών της.

«Σοκ» στις αγορές από την επίθεση σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Σήμερα, Πέμπτη (19/3), το ράλι του πετρελαίου ξεκίνησε από το πρωί, καθώς οι επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και τροφοδοτούν τους ήδη υπάρχοντες φόβους για παγκόσμια κρίση εφοδιασμού.

Να σημειωθεί ότι το πλήγμα της Τετάρτης (18/3) στο γιγαντιαίο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν οδήγησε την Τεχεράνη σε αντίποινα, με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

Η ιρανική αντίδραση «εντείνει τους φόβους για πιο παρατεταμένη διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό του Περσικού Κόλπου», σημείωσαν οι αναλυτές εμπορευμάτων της ING, Γουόρεν Πάτερσον και Ευα Μάνθεϊ.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές υπονομεύουν τις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και, «ιδίως εν μέσω αντιποίνων, υποδηλώνουν περαιτέρω ανοδικό περιθώριο για τις τιμές», σημείωσαν ακόμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, λίγο μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), το Brent «παίζει» στα 113,72 δολάρια σημειώνοντας άνοδο κοντά στο 6%, ενώ το αμερικανικό αργό κυμαίνεται στα 96,55 δολάρια με άνοδο λίγο μεγαλύτερη του 1%.

Τρέχει με χίλια το φυσικό αέριο

Στο Κατάρ, το Ιράν έπληξε το βιομηχανικό συγκρότημα Ρας Ραφάν, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, με την QatarEnergy να επιβεβαιώνει «εκτεταμένες ζημιές» σε εγκαταστάσεις που παραμένουν εκτός λειτουργίας από την έναρξη του πολέμου.

Όπως εξηγεί το CNN στη σχετική του ανάλυση, η βιομηχανική πόλη Ρας Ραφάν, στο βορειοανατολικό Κατάρ, αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους παγκοσμίως, καθώς εκεί βρίσκονται οι μεγαλύτερες μονάδες υγροποίησης φυσικού αερίου διεθνώς, οι οποίες μετατρέπουν το αέριο σε υγρή μορφή για να μπορεί να μεταφερθεί με δεξαμενόπλοια σε μεγάλες αποστάσεις.

Επομένως, η σημασία του – άρα και ο κίνδυνος – για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια είναι τεράστια.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στοχοποιήθηκε και το διυλιστήριο Samref στο Yanbu, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία, με περιορισμένες επιπτώσεις.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αλλά και με ώθηση από τη γενικότερη ανησυχία, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου κάνουν άλμα της τάξης του 17,5%, αγγίζοντας τα 64.250 δολάρια.

Πτωτικά ο χρυσός – Καταρρέει το ασήμι

Στα πολύτιμα μέταλλα, η εικόνα είναι αρνητική, με τον χρυσό να χάνει κοντά στο 5,8%, με αποτέλεσμα να φτάνει στα 4.615 δολάρια. Την ίδια ώρα, το ασήμι καταρρέει, σημειώνοντας απώλειες πέριξ του 11,61% που το φέρνουν στα 68,62 δολάρια.

Στα νομίσματα, τα δολάριο υποχωρεί έναντι του ευρώ κατά 0,20% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 1,1474 δολάριο προς ευρώ. Παράλληλα, η βρετανική λίρα κερδίζει 0,07% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να «παίζει» στο 0,8632 και το δολάριο υποχωρεί κατά 0,23% έναντι της λίρας, με την ισοτιμία στο 1,3286.