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Μικρά κέρδη για S&amp;P 500 εν αναμονή συμφωνίας τελευταίας στιγμής – Πετρέλαιο και μετοχές σε νευρικότητα
Χρηματιστήρια
23:23 - 07 Απρ 2026

Μικρά κέρδη για S&P 500 εν αναμονή συμφωνίας τελευταίας στιγμής – Πετρέλαιο και μετοχές σε νευρικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε οριακή άνοδο την Τρίτη 7/4, καθώς οι επενδυτές έγιναν πιο αισιόδοξοι ότι μια πρόταση, μεσολαβημένη από το Πακιστάν, μπορεί να οδηγήσει σε μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 0,18% στις 46.584,46 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,08% στις 6.616,85 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,10% στις 22.017,849 μονάδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει προθεσμία στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) για να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν. Ωστόσο, τα τελευταία σχόλια του προέδρου και νέες αναφορές δείχνουν ότι μια συμφωνία έως τότε φαντάζει απίθανη, καθώς σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη δήλωσε: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, ποτέ δεν θα ξαναζήσει. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί».

Παρά ταύτα, ο πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να μην επιτεθούν τελικά στη χώρα της Μέσης Ανατολής μετά την προθεσμία, προσθέτοντας ότι «τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολοκληρωτική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου διαφορετικά, εξυπνότερα και λιγότερο ριζοσπαστικά μυαλά επικρατούν, ίσως συμβεί κάτι επαναστατικά θαυμάσιο, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ;».

Οι τελευταίες εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά τις τιμές των μετοχών και αρχικά ενίσχυσαν τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες όμως τελικά έκλεισαν σχεδόν αμετάβλητες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης WTI έκλεισαν αυξημένα κατά 54 σεντ στα 112,95 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα διεθνή συμβόλαια Brent υποχώρησαν κατά 15 σεντ στα 109,62 δολάρια το βαρέλι.

Η ψυχολογία των επενδυτών ενισχύθηκε όταν κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης δήλωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ το Axios ανέφερε ότι υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι μετοχές περιόρισαν απότομα τις απώλειές τους την τελευταία ώρα διαπραγμάτευσης, αφού ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ζήτησε επίσης από τον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία κατά δύο εβδομάδες και από το Ιράν να ανοίξει τα Στενά για δύο εβδομάδες «ως ένδειξη καλής θέλησης». Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, δήλωσε ότι ο Τραμπ «έχει ενημερωθεί για την πρόταση και η απάντηση θα έρθει».

Ο Tom Graff της Facet θεωρεί ότι οι επενδυτές θα πρέπει να αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν «σημαντικά υψηλότερες» από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, αλλά βλέπει το Ιράν να κρατάει τα Στενά κλειστά ως «διαπραγματευτικό τέχνασμα». Παρά το γεγονός ότι η χώρα μπορεί να θέλει να τα ανοίξει με τους δικούς της όρους αντί των ΗΠΑ, κανείς – ούτε καν το Ιράν – δεν επωφελείται από μόνιμο κλείσιμο, είπε.

«Δεν νομίζω ότι είναι βιώσιμο να παραμένουν κλειστά τα Στενά για μήνες και μήνες», δήλωσε ο επικεφαλής επενδύσεων στο CNBC. «Κάτι θα πρέπει να αλλάξει εκεί κάποια στιγμή».

Η Broadcom αποτέλεσε φωτεινό σημείο της συνεδρίασης, ανεβαίνοντας κατά 5% μετά την υπογραφή επεκταμένων συμφωνιών τεχνητής νοημοσύνης με την Google και την Anthropic.

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 το αμερικανικό WTI

Με μικτές τάσεις έκλεισαν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Brent υποχώρησε ενώ το αμερικανικό WTI ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, υπό το πρίσμα της προθεσμίας που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν πτώση 50 cents ή 0,5%, κλείνοντας στα 109,27 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, το WTI ενισχύθηκε κατά 54 cents ή 0,5%, φτάνοντας τα 112,95 δολάρια το βαρέλι, αν και κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε καταγράψει κέρδη άνω των 5 δολαρίων.

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