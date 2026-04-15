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Εφαρμογές επιτρέπουν σε εφήβους να επενδύουν σε μετοχές χωρίς την έγκριση γονέα!
Χρηματιστήρια
08:05 - 15 Απρ 2026

Εφαρμογές επιτρέπουν σε εφήβους να επενδύουν σε μετοχές χωρίς την έγκριση γονέα!

Reporter.gr Newsroom
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Στην Ελλάδα συζητάμε την απαγόρευση της χρήσης των social media για τα παιδιά, ωστόσο, στις ΗΠΑ υπάρχουν πλατφόρμες που επιτρέπουν ακόμα και τις επενδύσεις σε μετοχές σε ανήλικους χρήστες! Και όπως λένε, ό,τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, αργά ή γρήγορα φτάνει και στην Ελλάδα.

Ένας 14χρονος μπορεί πλέον να αγοράζει μετοχές από το κινητό του χωρίς να ζητά άδεια από τους γονείς του, ανάλογα με τον τύπο του επενδυτικού λογαριασμού που επιλέγει η οικογένεια.

Οι χρηματιστηριακές εταιρείες στις ΗΠΑ λανσάρουν λογαριασμούς ειδικά για εφήβους, δίνοντας στους γονείς περισσότερους τρόπους να εξοικειώσουν τα παιδιά τους με τις αγορές πριν κλείσουν τα 18. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, οι επιλογές διαφέρουν ως προς το πόσο έλεγχο προσφέρουν και μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη φορολογία και την οικονομική ενίσχυση (π.χ. φοιτητικά επιδόματα).

Η Charles Schwab παρουσίασε πρόσφατα το Schwab Teen Investor, που επιτρέπει σε παιδιά 13 έως 17 ετών να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς έγκριση γονέα, ακολουθώντας το παράδειγμα του Youth Account της Fidelity με παρόμοια χαρακτηριστικά. Αυτές οι επιλογές αποτελούν εναλλακτικές στους παραδοσιακούς «κηδεμονικούς» λογαριασμούς που άνοιγαν οι γονείς για τα παιδιά τους.

Το ενδιαφέρον για επενδύσεις δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο, με την έκρηξη εφαρμογών και influencers στα social media να προσελκύουν νεότερες γενιές.

Ποιος έχει τον έλεγχο;

Η βασική διαφορά είναι στο πόσο έλεγχο έχει ο έφηβος.

Οι παραδοσιακοί κηδεμονικοί λογαριασμοί επιτρέπουν σε έναν ενήλικα (συνήθως γονέα) να διαχειρίζεται τα χρήματα για παιδί οποιασδήποτε ηλικίας.

Εφαρμογές όπως το Greenlight επιτρέπουν στα παιδιά να ζητούν συναλλαγές, αλλά απαιτείται έγκριση γονέα.

Οι λογαριασμοί της Schwab και της Fidelity δίνουν περισσότερη ανεξαρτησία στους εφήβους: οι γονείς μπορούν να βλέπουν τις κινήσεις, αλλά δεν μπορούν να τις μπλοκάρουν ή να αποτρέψουν αναλήψεις (εκτός αν κλείσουν τον λογαριασμό).

Στη Schwab μπορούν να κάνουν συναλλαγές και ο γονέας και ο έφηβος, ενώ στη Fidelity μόνο ο έφηβος. Και στις δύο περιπτώσεις επιτρέπεται άμεση κατάθεση (direct deposit).

Για όσους γονείς ανησυχούν, υπάρχουν και «paper trading» λογαριασμοί που προσομοιώνουν συναλλαγές χωρίς πραγματικά χρήματα.

Τι επιτρέπουν οι λογαριασμοί;

Οι παραδοσιακοί λογαριασμοί προσφέρουν ευρύ φάσμα επενδύσεων.
Οι λογαριασμοί εφήβων (Schwab, Fidelity) δεν επιτρέπουν πιο ριψοκίνδυνες συναλλαγές όπως options ή margin trading.
Επιτρέπονται κυρίως μετοχές ΗΠΑ, κάποια ETFs και αμοιβαία κεφάλαια.



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