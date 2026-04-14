Ισραήλ–Λίβανος: «Ενωμένοι κατά της Χεζμπολάχ» – Μήνυμα σύγκλισης από τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών για τον Λίβανο στην Ουάσινγκτον έκανε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γέσιελ Λάιτερ, υπογραμμίζοντας τη σύγκλιση θέσεων με τη λιβανέζικη πλευρά.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση του Λιβάνου κατέστησε σαφές ότι δεν επιθυμεί πλέον να βρίσκεται «υπό την κατοχή» της Χεζμπολάχ. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις επαφές ιδιαίτερα εποικοδομητικές, σημειώνοντας ότι διήρκεσαν πάνω από δύο ώρες και ανέδειξαν κοινή αντίληψη για τις εξελίξεις. «Βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά της εξίσωσης», είπε, κάνοντας λόγο για το πιο θετικό αποτέλεσμα των συνομιλιών.

Ο Λάιτερ τόνισε ότι υπάρχει κοινή στόχευση για την απομάκρυνση της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο, επισημαίνοντας ότι η οργάνωση είναι πλέον πιο αποδυναμωμένη από ποτέ. Όπως δήλωσε, οι επαφές σηματοδοτούν την έναρξη μιας πιο συντονισμένης και ενισχυμένης προσπάθειας για την αντιμετώπισή της, την οποία χαρακτήρισε «εκπρόσωπο του Ιράν» και απειλή για την περιοχή.

Στο τραπέζι των συνομιλιών βρέθηκε επίσης το ζήτημα της οριοθέτησης των συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Ισραηλινός πρέσβης υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, προσθέτοντας ότι αυτή τη θέση κατανοεί και η κυβέρνηση του Λιβάνου υπό τον πρόεδρο Ζοζέφ Αούν.

Κάνοντας λόγο για «νίκη της λογικής και της ευθύνης», ανέφερε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται προς την κατεύθυνση μιας πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ αναμένεται και κοινή δήλωση. Περιγράφοντας το μακροπρόθεσμο όραμα, σημείωσε ότι στόχος είναι οι πολίτες των δύο χωρών να διασχίζουν τα σύνορα μόνο για εργασία ή αναψυχή.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση του Ισραήλ στη συμμετοχή της Γαλλίας στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί θετική επιρροή, ιδιαίτερα στον Λίβανο, και ότι το Τελ Αβίβ προτιμά να παραμείνει εκτός της διαδικασίας.

Οι συνομιλίες, που διήρκεσαν περίπου δύο ώρες, πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή των πρέσβεων Ισραήλ και Λιβάνου, παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έκανε λόγο για μια «ιστορική ευκαιρία», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα τεθούν οι βάσεις για μια σταθερή και διαρκή ειρηνευτική συμφωνία.

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