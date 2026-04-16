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Ευρωαγορές: Δειλά κέρδη με φόντο τις διπλωματικές απόπειρες στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
10:49 - 16 Απρ 2026

Ευρωαγορές: Δειλά κέρδη με φόντο τις διπλωματικές απόπειρες στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Με ήπια κέρδη άνοιξαν σήμερα, Πέμπτη (16/4), τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις διπλωματικές προσπάθειες για μια συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.   

Παρότι ακόμη τα σήματα είναι ανάμεικτα, η δήλωση Τραμπ πως η σύγκρουση είναι «πολύ κοντά στο τέλος» ανέβασε την επενδυτική ψυχολογία. Την ίδια επίδραση είχε και η είδηση πως οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει «κατ’ αρχήν» για την έναρξη ενός νέου κύκλου συναντήσεων, προκειμένου να οδηγηθούν σε κάποια οριστική ειρηνευτική συμφωνία.

Με την ελπίδα για διπλωματική λύση να «φουντώνει», ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κερδίζει λίγο μετά το άνοιγμα, 0,31% στις 619,20 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο γερμανικός DAX κινείται με άνοδο 0,14% στις 24.155,44 μονάδες, ο γαλλικός CAC ενισχύεται κατά 0,32% στις 8.302,85 μονάδες και ο βρετανικός FTSE κερδίζει 0,27% στις 10.588,29 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB διευρύνει τα κέρδη του στο 0,59%, αγγίζοντας τις 48.424,50 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX σημειώνει άνοδο της τάξης του 0,27% στις 18.234,98 μονάδες.

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