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Άνοδος στη Wall Street με νέα ρεκόρ για S&amp;P 500 και Nasdaq – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
23:04 - 16 Απρ 2026

Άνοδος στη Wall Street με νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι δείκτες S&P 500 και ο Nasdaq της Wall Street κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά την Πέμπτη (16/4), επεκτείνοντας τα ισχυρά κέρδη τους αυτή την εβδομάδα, καθώς ενισχύθηκε η αισιοδοξία για πιθανή επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε κατά 0,24% στις 48.578,60 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,23% στις 7.039,37 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με κέρδη 0,36% στις 24.102,70 μονάδες.

Η χρηματιστηριακή εβδομάδα εξελίσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq να ηγούνται ενός δυναμικού ράλι άνω του 3%, την ώρα που ο Dow Jones ακολουθεί με πιο συγκρατημένα, αλλά σταθερά κέρδη της τάξης του 1%

Οι μετοχές ενισχύθηκαν την Πέμπτη μετά την επιβεβαίωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών.

Η παύση των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ και το Ιράν, ο επόμενος γύρος δια ζώσης συνομιλιών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί «πιθανότατα, ίσως, το επόμενο Σαββατοκύριακο», σύμφωνα με τον Τραμπ. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι «πολύ κοντά στο τέλος», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη «θέλει πολύ να καταλήξει σε συμφωνία».

Ωστόσο, ακόμη κι αν επιτευχθεί σύντομα μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως αναμένουν οι επενδυτές, ενδέχεται να υπάρξει μεταβλητότητα στις αγορές λόγω των πιθανών επιπτώσεων της σύγκρουσης στην αμερικανική οικονομία.

«Θα χρειαστεί να περάσουμε μερικά τρίμηνα υποτονικής ανάπτυξης του ΑΕΠ», δήλωσε ο Ρομπ Ουίλιαμς, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη Sage Advisory. «Όλοι περίμεναν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με το Ιράν, και αυτό θα είναι θετικό, αλλά η οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται γύρω στο 2%. Πιθανότατα θα δούμε μερικά τρίμηνα κάτω από αυτό το επίπεδο».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι οι αγορές είναι προετοιμασμένες για κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Τέλος, όσον αφορά τις τιμές πετρελαίου, το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 2,4% στα 93,47 δολάρια το βαρέλι και το Brent σημείωσε άνοδο 3,43% στα 98,19 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/04/2026 - 23:13
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