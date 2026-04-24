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Απώλειες για τις ευρωπαϊκές αγορές: Βουτιά για ορυχεία - Ράλι για τεχνολογία και υγεία
Χρηματιστήρια
20:28 - 24 Απρ 2026

Απώλειες για τις ευρωπαϊκές αγορές: Βουτιά για ορυχεία - Ράλι για τεχνολογία και υγεία

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο την Παρασκευή 24/4, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ηνωμένες Πολιτείες - Ιράν επηρέασε αρνητικά το επενδυτικό κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,58%, με το σύνολο σχεδόν των κλάδων και των μεγάλων χρηματιστηρίων να κινούνται πτωτικά. Πιο αναλυτικά:

  1. Γερμανικός DAX: -0,06% στις 24.140,87 μονάδες
  2. Γαλλικός CAC: -0,84% στις 8.157,82 μονάδες
  3. Βρετανικός FTSE: -0,75% στις 10.379,08 μονάδες
  4. Ισπανικός ΙΒΕΧ: -1,08% στις 17.692,00 μονάδες
  5. Ιταλικός ΜΙΒ: -0,52% στις 47.656,11 μονάδες

Οι μετοχές του τεχνολογικού τομέα κατέγραψαν άνοδο 1,4%, ενώ ο κλάδος των μεταλλευμάτων σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες με πτώση 1,7%.

Η μετοχή της Novo Nordisk ενισχύθηκε πάνω από 5% την Παρασκευή, μετά από στοιχεία συνταγογραφήσεων που έδειξαν ότι το νέο χάπι απώλειας βάρους της ανταγωνίστριας Eli Lilly εξακολουθεί να επιτρέπει στη Novo να διατηρεί ισχυρή δυναμική στην αγορά, ακόμη και μετά την είσοδο του ανταγωνισμού.

Το φάρμακο της Lilly, με την εμπορική ονομασία Foundayo, κυκλοφόρησε πρόσφατα, ενώ το χάπι Wegovy της Novo λανσαρίστηκε στις αρχές Ιανουαρίου στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία της IQVIA που επικαλούνται αναλυτές, το Foundayo κατέγραψε περίπου 3.700 συνταγογραφήσεις τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του, ενώ το Wegovy ξεπέρασε τις 18.000 συνταγογραφήσεις στο ίδιο διάστημα.

Η μετοχή της SAP εκτινάχθηκε κατά 4,7%, μετά την ανακοίνωση αύξησης των λειτουργικών κερδών σχεδόν κατά 17% και άλματος 19% στα έσοδα από το cloud. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Christian Klein, δήλωσε στο CNBC ότι η SAP βρίσκεται σε ισχυρή θέση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις, προσθέτοντας ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τις επενδύσεις της στον τομέα.

Αντίθετα, η Renault υποχώρησε κατά 3,6%, καθώς ανακοίνωσε μείωση πωλήσεων κατά 3,3% στο πρώτο τρίμηνο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρά την αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 7,3% στα 12,5 δισ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν θα θέσει χρονοδιάγραμμα για μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν, ενώ ανέφερε ότι η σύγκρουση δεν θα επιλυθεί άμεσα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν και έλεγξαν ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο που φέρεται να μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, με το Brent crude να ενισχύεται κατά 0,5% στα 105,65 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI κατά 0,4% στα 96,12 δολάρια.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές παρακολούθησαν νέα εταιρικά αποτελέσματα από τους ομίλους Eni, Orange και Volvo.

Στο μακροοικονομικό πεδίο, οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 0,7% τον Μάρτιο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ στη Γερμανία ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2020.

Τέλος, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γαλλία σημείωσε πτώση, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν τριετίας, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία INSEE.

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