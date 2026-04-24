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Διπλό ρεκόρ για S&amp;P και Nasdaq εν μέσω προσδοκιών για διπλωματική αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
23:19 - 24 Απρ 2026

Διπλό ρεκόρ για S&P και Nasdaq εν μέσω προσδοκιών για διπλωματική αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq Composite έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την Παρασκευή 24/4, καθώς οι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν από ενδείξεις ότι ενδέχεται να επανεκκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στο Πακιστάν.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,8% στις 7.165,08 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,63% στις 24.836,599 μονάδες, με αμφότερους να καταγράφουν και νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 0,16% στις 49.230,71 μονάδες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του MS NOW, που επικαλείται Πακιστανό αξιωματούχο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναμενόταν να φτάσει στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με διαμεσολαβητές σχετικά με πιθανό νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε υποχώρηση των τιμών πετρελαίου, με τα συμβόλαια του West Texas Intermediate να διαπραγματεύονται πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι και το Brent crude να κινείται άνω των 105 δολαρίων. Για το σύνολο της εβδομάδας, το Brent κέρδισε περίπου 16% και το WTI ενισχύθηκε σχεδόν 13%.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση της εκεχειρίας τους για τρεις εβδομάδες, μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Παρά τις θετικές εξελίξεις, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει, με την κατάσταση να έχει εξελιχθεί σε ναυτική αντιπαράθεση στα Στενά του Ορμούζ, όπου ΗΠΑ και Ιράν έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις εμπορικών πλοίων. Ο Τραμπ δήλωσε μάλιστα ότι έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να αντιμετωπίζει με πυρά σκάφη που τοποθετούν νάρκες στην περιοχή.

Παρά το γεωπολιτικό ρίσκο, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι αγορές δείχνουν ανθεκτικότητα, εστιάζοντας περισσότερο στα θεμελιώδη μεγέθη και τα εταιρικά αποτελέσματα. Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της The Wealth Alliance, Ρόμπερτ Κόνζο, οι επενδυτές φαίνεται να θεωρούν τις εξελίξεις βραχυπρόθεσμες και συνεχίζουν να στηρίζονται στην ισχυρή εικόνα της οικονομίας των ΗΠΑ.

Καθοριστική για την άνοδο της αγοράς ήταν η εκρηκτική άνοδος της Intel, η οποία σημείωσε άλμα 23% μετά από καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα πρώτου τριμήνου και θετικές προβλέψεις.

Η δυναμική αυτή ενίσχυσε συνολικά τον κλάδο των ημιαγωγών, με το ETF iShares Semiconductor ETF (SOXX) να καταγράφει την 18η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση και εβδομαδιαία άνοδο 11%.

Σε εβδομαδιαία βάση, η εικόνα των βασικών δεικτών παραμένει μικτή: ο S&P 500 οδεύει προς κέρδη 0,6%, ο Dow Jones προς απώλειες 0,4%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 1,5%.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/04/2026 - 23:38
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