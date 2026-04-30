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«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Ιράν και αποφάσεις κεντρικών τραπεζών
Χρηματιστήρια
10:49 - 30 Απρ 2026

«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Ιράν και αποφάσεις κεντρικών τραπεζών

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημειώνουν σημαντικές απώλειες την Πέμπτη (30/4), καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τα τελευταία δημοσιεύματα για τον πόλεμο στο Ιράν και παρακολουθούν ένα κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων και αποφάσεων κεντρικών τραπεζών.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,50% στις 599.91 μονάδες, με τους περισσότερους ευρωπαϊκούς δείκτες να παρουσιάζουν πτώση.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γερμανίκος δείκτης DAX υποχωρεί κατά 0,43% στις 23,840.50 μονάδες, ενώ απώλειες καταγράφει και ο γαλλικός CAC κατά 1,20% στις 7,975.59 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE κινείται σε θετικό έδαφος κατά 0,08% στις 10,221.50 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX καταγράφει μεγάλες απώλειες 3,51% στις 17,045.14 μονάδες, ανώ απώλειες σημειώνει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 1,02% στις 47.307.50 μονάδες.

Σχεδόν όλοι οι κλαδικοί δείκτες βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να ηγούνται των απωλειών, καταγράφοντας πτώση 2,6%. Οι τράπεζες υποχωρούν κατά 1,4% και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κατά 1,1%.

Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου, με τις μετοχές να ενισχύονται κατά 0,8% λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου την Πέμπτη, ενώ και οι τηλεπικοινωνίες κινούνται οριακά ανοδικά.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, το Axios μετέδωσε, -επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση του θέματος-, ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ετοιμαζόταν να παρουσιάσει στον Τραμπ σχέδια για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Το ενδιαφέρον στρέφεται αργότερα στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας να αναμένεται να ανακοινώσουν τις τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής τους την Πέμπτη.

Επισημαίνεται ότι καμία από τις δύο δεν αναμένεται να μεταβάλει τα επιτόκια, ωστόσο οι κατευθυντήριες γραμμές τους για το μέλλον θα παρακολουθηθούν στενά, δεδομένου του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οικονομικά στοιχεία από την Ευρώπη, με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το ΑΕΠ της ευρωζώνης για το πρώτο τρίμηνο και τον πληθωρισμό του Απριλίου να αναμένεται να δημοσιευθούν στις 10:00 π.μ. ώρα Λονδίνου.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι πρόκειται για ακόμη μία «γεμάτη» ημέρα εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς μεταξύ άλλων ανακοινώνουν οικονομικά μεγέθη οι Schneider Electric, Unilever, BNP Paribas, Glencore, ING, DHL Group, Societe Generale, Credit Agricole, Volkswagen, Standard Chartered, BASF, Ferrovial, Erste Group Bank, ArcelorMittal, Danske Bank, Stellantis και Air France-KLM.

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